Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos

Los familiares y vecinos de la mujer de 37 años atacada por su expareja, identificado como Rafael Félix Hilario Guido, en Barrios Altos, organizaron una pollada solidaria en el distrito de El Agustino para recaudar fondos ante los elevados gastos médicos que enfrenta la víctima, quien permanece internada con diagnóstico reservado. Según denunciaron, las recetas diarias que exige el tratamiento alcanzan montos que superan los S/1.800, mientras el parche para quemaduras llega a costar S/200 cada uno.

“No es justo que el SIS no cubra al 100%, qué clase de seguro del Estado nos brinda a los peruanos en casos extremos como el que está pasando nuestra vecina. Convocamos a todos que se puedan sumar. Hemos hecho un contrato de 400 polladas para poder costear los gastos que se vienen todos los días”, sostuvo una de las organizadoras.

Mujer permanece con el 90% del cuerpo comprometido

El intento de feminicidio se registró la mañana del 25 de diciembre en una vivienda de Barrios Altos, cuando la mujer fue agredida por su expareja en medio de una discusión. Según el relato de vecinos y familiares, el hombre atacó a la mujer delante de sus dos hijos menores.

La víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron la gravedad extrema de sus lesiones, con el 90 % del cuerpo comprometido. Desde entonces, permanece internada bajo constante monitoreo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

“Lo que nos comenta la mamá es que el diagnóstico es reservado. Está muy delicada, luchando por su vida y lo preocupante son las criaturas porque han visto todo el proceso. Se imaginarán el trauma psicológico que ahorita ellos tienen. No duermen, están con preocupaciones”, señaló una de las vecinas.

Vecinos organizaron pollada para cubrir gastos que no cubre el SIS. Foto: Kevinn García /LaRepública.

Por su parte, Hilario Guido permaneció prófugo durante dos días tras el ataque. Sin embargo, el 27 de diciembre fue ubicado por la Policía Nacional (PNP) en el Hospital Guillermo Almenara, adonde acudió por las quemaduras que presentaba y donde permanece internado.

Actualmente, el sujeto se encuentra bajo custodia policial dentro del centro médico, mientras avanzan las investigaciones en su contra por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Familiares y vecinos exigen que se adopten medidas judiciales firmes y que el caso no quede impune.

