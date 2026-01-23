HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Línea 2 del Metro culmina instalación de superestructura vial: avanza megaproyecto que atravesará 13 distritos de Lima

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que la Etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó un punto importante. Los trabajos continúan con la tuneladora “Delia”, que ya ha excavado 24 de los 27 kilómetros de túneles.

Asi avanzan las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao
Asi avanzan las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao | MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, anunció la culminación de la instalación de la superestructura de la vía férrea correspondiente a la Etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Este tramo forma parte del primer sistema de metro subterráneo del Perú.

El megaproyecto, ejecutado por la concesionaria Metro de Lima Línea 2, atraviesa un total de 13 distritos de Lima, consolidando la primera línea de metro subterráneo del país. Hasta la fecha, la Etapa 1A se encuentra en marcha blanca y ha transportado más de 30 millones de pasajeros. Mientras tanto, las Etapas 1B y 2 continúan en pleno desarrollo.

Avances en la Etapa 1B

Según indicó el MTC, la Etapa 1B cubre, por el lado oeste, desde la estación Plaza Bolognesi (E-12) hasta San Juan de Dios (E-19), y por el lado este, desde Vista Alegre (E-25) hasta Municipalidad de Ate (E-27). En el lado oeste, donde se completó la superestructura de la vía férrea, se reporta un avance del 99% en obra civil y del 80% en arquitectura y restitución de la vía pública. Las estaciones del lado este ya se encuentran culminadas.

Los trabajos de excavación, por su parte, continúan con la tuneladora “Delia”, que ha construido más de 10 kilómetros de túnel desde su inicio en la estación San Juan de Dios. De los 27 kilómetros de túneles de la Línea 2, ya se han excavado 24 kilómetros, restando únicamente el tramo entre Óscar Benavides (E-06), Carmen de la Legua (E-05) e Insurgentes (E-04).

Impacto en la movilidad y la calidad de vida

El ministerio destacó que la Línea 2 permitirá “reducir los tiempos de viaje, mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos y fortalecer un sistema de movilidad sostenible en el país”. La línea subterránea conectará de manera directa diversos distritos de Lima, ofreciendo una alternativa de transporte de alta capacidad frente al tránsito vehicular de la ciudad.

