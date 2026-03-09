HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

A más de un mes de la medida, conductores expresaron su descontento por el aumento de la congestión del tráfico , indicando que los tiempos de desplazamiento se han incrementado.

Peatones y taxistas expresaron su malestar frente a la segregación impuesta por ATU.
Composición LR | Melissa Landa

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU ) implementó la segregación del carril en la avenida Abancay desde el pasado 19 de enero con la finalidad de acortar los tiempos de desplazamiento del transporte público. Sin embargo, a más de un mes de la medida, taxistas y peatones han expresado su desacuerdo con la medida debido a la congestión de la vía.

“Ellos están libres (buses), pero los autos y camionetas pequeñas nos vemos perjudicados. El tránsito hacia a Acho es lento. Anteriormente era más viable, pero ahora les han dado dos carriles”, “Demasiado tráfico, de Abancay hasta acá (Jr. Cusco) ya voy 40 minutos, es demasiado”, son las quejas de los conductores de vehículos particulares en la zona.

lr.pe
Vehículos particulares usando la vía exclusiva.

Vehículos particulares usando la vía exclusiva.

lr.pe

Problemas en el reordenamiento de la avenida Abancay

La intervención de ATU en la congestionada avenida Abancay apuntaba a ahorrar entre 10 y 15 minutos en los tiempos de viaje. No obstante, estos han aumentado generando caos en diversos paraderos, según precisan los usuarios que transitan por la avenida a diario.

“Me siento estresada porque no hay mucho control. A los policías no les interesa. Yo vengo con mi niña y aturde bastante todo este tráfico”, precisó un peatón.

Peatones rechazan la segregación impuesta por ATU debido al caos generado en los paraderos.

Peatones rechazan la segregación impuesta por ATU debido al caos generado en los paraderos.

Si bien algunos conductores de transporte público han experimentado mejoras en el tránsito, los principales afectados son los taxistas, vehículos particulares, camiones y otras unidades, quienes ahora tienen menos carriles a su disposición. Esto se debe a que se ha priorizado el ingreso y circulación de buses y micros en los carriles exclusivos.

Pese a que se observa la presencia de colaboradores de la ATU en la zona, esto no impide que algunos vehículos particulares usen los carriles exclusivos para el transporte público. Esta situación ocurre pese a que existe señalización que advierte sobre la infracción grave G10, la cual contempla la imposición de una multa y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.⁠

