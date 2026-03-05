HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses por la muerte de Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Tuneladora Micaela supera los 4 km y llega a El Olivar: así avanza el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao

La maquinaria que excava el primer metro subterráneo del país continúa su recorrido bajo la avenida Elmer Faucett y ya atravesó varias estaciones proyectadas en el Callao. El ramal registra más de la mitad de avance físico y se conectará con la Línea 2 en Carmen de la Legua.

Tuneladora Micaela avanza hasta El Olivar: continúa la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao
Tuneladora Micaela avanza hasta El Olivar: continúa la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao | Difusión

La construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao continúa avanzando. La tuneladora Micaela, encargada de excavar el túnel por donde circularán los trenes, llegó recientemente a la estación El Olivar, luego de haber recorrido más de cuatro kilómetros desde el inicio de sus operaciones.

El progreso fue reportado por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que supervisa la obra. Este avance forma parte del proyecto integral de la Línea 2, que contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Elmer Faucett, en la Provincia Constitucional del Callao, con una futura interconexión con la red principal del metro.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

lr.pe

Excavación supera los 4 kilómetros

Según el ministerio, Micaela ha construido más de cuatro kilómetros de túnel. La maquinaria inició sus trabajos en el Pozo de Ventilación del proyecto y desde entonces ha mantenido un avance continuo en la perforación del túnel. En su recorrido subterráneo, la máquina ha atravesado las estaciones proyectadas de Gambetta, Canta Callao, Bocanegra y Aeropuerto, hasta llegar recientemente a El Olivar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras llegar hasta este punto, realizará una parada técnica programada para labores de mantenimiento. Una vez finalizadas estas tareas, retomará su recorrido hacia las estaciones Quilca y Morales Duárez. El proceso de excavación concluirá en la estación Carmen de la Legua, donde el ramal se integrará con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, permitiendo la conexión con el eje principal del sistema ferroviario subterráneo.

PUEDES VER: Línea 4 del Metro de Lima: tuneladora Micaela inicia perforación del ramal Callao para el futuro tren subterráneo

lr.pe

Avance del proyecto

Al cierre de enero de 2026, la ejecución del ramal de la Línea 4 registra un avance físico de obra de 53.58%, de acuerdo al MTC. Este tramo incluye ocho estaciones ubicadas a lo largo de la avenida Elmer Faucett en el Callao y forma parte del sistema integrado de transporte ferroviario que se construye para Lima y Callao.

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 conforman el primer metro completamente subterráneo del Perú. El sistema será de tipo metro pesado y contará con operación automática (GoA4). En conjunto, ambas infraestructuras sumarán 35 kilómetros de extensión y 35 estaciones: 27 correspondientes a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4. Cuando estén operativas, conectarán distintos puntos de Lima y el Callao mediante un sistema ferroviario urbano subterráneo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

LEER MÁS
Viaductos en av. Javier Prado afectarán proyecto de la Línea 4 del Metro

Viaductos en av. Javier Prado afectarán proyecto de la Línea 4 del Metro

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: conoce el plan de desvío por obras del ramal en av. Faucett

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: conoce el plan de desvío por obras del ramal en av. Faucett

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogados penalistas analizan actitud del juez Adolfo Farfán tras llamar "hijo" a Adrián Villar en la audiencia de prisión preventiva

Abogados penalistas analizan actitud del juez Adolfo Farfán tras llamar "hijo" a Adrián Villar en la audiencia de prisión preventiva

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tuneladora Micaela supera los 4 km y llega a El Olivar: así avanza el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: Guardianes de la Revolución revelan impacto contra un petrolero estadounidense

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Sociedad

Escasez de gas natural paraliza recolección de más de 500 toneladas de basura en Villa El Salvador

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Radiación ultravioleta llegará a niveles “extremadamente altos” en todo el Perú, alerta Senamhi

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Alfonso López Chau: antecedentes del JEE para resolver caso de omisión de empresas

Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025