Tuneladora Micaela avanza hasta El Olivar: continúa la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao | Difusión

La construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao continúa avanzando. La tuneladora Micaela, encargada de excavar el túnel por donde circularán los trenes, llegó recientemente a la estación El Olivar, luego de haber recorrido más de cuatro kilómetros desde el inicio de sus operaciones.

El progreso fue reportado por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que supervisa la obra. Este avance forma parte del proyecto integral de la Línea 2, que contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Elmer Faucett, en la Provincia Constitucional del Callao, con una futura interconexión con la red principal del metro.

Excavación supera los 4 kilómetros

Según el ministerio, Micaela ha construido más de cuatro kilómetros de túnel. La maquinaria inició sus trabajos en el Pozo de Ventilación del proyecto y desde entonces ha mantenido un avance continuo en la perforación del túnel. En su recorrido subterráneo, la máquina ha atravesado las estaciones proyectadas de Gambetta, Canta Callao, Bocanegra y Aeropuerto, hasta llegar recientemente a El Olivar.

Tras llegar hasta este punto, realizará una parada técnica programada para labores de mantenimiento. Una vez finalizadas estas tareas, retomará su recorrido hacia las estaciones Quilca y Morales Duárez. El proceso de excavación concluirá en la estación Carmen de la Legua, donde el ramal se integrará con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, permitiendo la conexión con el eje principal del sistema ferroviario subterráneo.

Avance del proyecto

Al cierre de enero de 2026, la ejecución del ramal de la Línea 4 registra un avance físico de obra de 53.58%, de acuerdo al MTC. Este tramo incluye ocho estaciones ubicadas a lo largo de la avenida Elmer Faucett en el Callao y forma parte del sistema integrado de transporte ferroviario que se construye para Lima y Callao.

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 conforman el primer metro completamente subterráneo del Perú. El sistema será de tipo metro pesado y contará con operación automática (GoA4). En conjunto, ambas infraestructuras sumarán 35 kilómetros de extensión y 35 estaciones: 27 correspondientes a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4. Cuando estén operativas, conectarán distintos puntos de Lima y el Callao mediante un sistema ferroviario urbano subterráneo.

