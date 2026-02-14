HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

La ATU propone que la vía de la Línea 7 sea elevada para maximizar los costos y acelerar las obras. Proyecto se empalmará con el ramal de la Línea 4 y ya se encuentra incluido en el Plan de Movilidad Urbana de Lima y Callao 2025-2045.

Así será la nueva Línea 7 del Metro de Lima y Callao.

En diciembre pasado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) publicó el Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao 2025-2045, un documento importante porque prioriza los proyectos de envergadura que necesita la capital. Entre todos estos destaca la construcción de la nueva Línea 7 del Metro, que conectará los distritos de Ventanilla y Ancón.

Según la propuesta de la ATU, la Línea 7 del Metro unirá la zona norte del Callao con Ancón, a través de un recorrido de 28 kilómetros. Se proyecta que la vía sea elevada y no subterránea para abaratar los costos y acelerar las obras porque no se tendría que expropiar predios ni liberar interferencias de agua, luz y telefonía, como sí sucedió con la Línea 2, de Ate al primer puerto.

La ruta empezaría en el Óvalo 200 Millas, ubicado en el límite del Callao con San Martín de Porres (SMP), y luego continuaría por la avenida Gambetta y por parte de la Panamericana Norte hasta llegar a Santa Rosa y Ancón.

“La Línea 7 será un metro social y ligero. Se atenderá a barrios con expansión y consolidación, como Oquendo, Márquez, Mi Perú, Pachacútec, Ventanilla, Santa Rosa, Puente Piedra y Ancón. El proyecto beneficiará a 900.000 personas, de las cuales más de la mitad son población económicamente vulnerable que demora cuatro horas en salir y regresar a sus casas y que gasta dinero en trasbordos”, afirmó Gustavo Díaz, subdirector de Planificación de la ATU.

Díaz precisó que la Línea 7 se empalmaría con el ramal de la Línea 4, cuyas obras que se ejecutan entre Ate y el Callao estarán terminadas en el 2028. “De esa manera, los vecinos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Puente Piedra y Mi Perú podrán llegar al aeropuerto Jorge Chávez”, agregó.

 Además, la Línea 7 se uniría con el Tren de Cercanías Lima-Barranca y el megapuerto de Chancay, lo que contribuiría a la conexión y la producción del país.

“La Línea 7 está proyectada para el 2037, año en el que habrá un crecimiento urbano impulsado por el Parque Industrial de Ancón y la Ciudad Bicentenario. El objetivo es planificar prospectivamente y no reactivamente”, respondió.

Pedido del alcalde de Ancón

Sobre el tema, Samuel Daza, alcalde de Ancón, explicó que en su distrito podría construirse el patio taller de la Línea 7 en un área de 300 hectáreas que le pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Eso ya lo propuso a la ATU.

No obstante, consideró importante que la Línea 3, cuyos estudios técnicos proyectan que irá de San Juan de Miraflores a Comas, se extienda también hasta Ancón.

“El MTC y la ATU deben voltear hacia Ancón porque no hay espacio libre en Comas para el patio taller de la Línea 3.  Es importante que sepan que el destino de los vecinos de Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra que salen a la Panamericana Norte no solo es el Callao sino el Cercado de Lima. Con las líneas 3 y 7 tendríamos opciones de transporte masivo”, indicó.

Y es que la población de Ancón solo tiene como opciones, para dirigirse al centro de la ciudad, a las cústeres del transporte tradicional, como las de la empresa ‘El Anconero’ que son protagonistas de múltiples accidentes de tránsito. "Nos merecemos un transporte seguro", dijo.

Especialistas opinan

De acuerdo con Aldo Facho Dede, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, es importante que la ATU vaya ajustando y actualizando la Red Básica del Metro ante los cambios de una metrópoli que necesita movilizar grandes volúmenes de pasajeros.

Al respecto, señaló que con la Línea 7 del Metro, los buses interprovinciales que vienen del norte ya no deberían ingresar a Lima sino dejar solo pasajeros en la estación de Ancón. Lo mismo tendría que ocurrir en la zona de Atocongo, con las líneas 1 y 3, que recibirían a quienes provienen del sur del país.

 Bryan Castillo, codirector de Urbanistas del Callao Soñadores Urbanos, sostuvo que con las nuevas líneas de Metro no solo se conecta la provincia constitucional con Lima sino que todos llegan al aeropuerto de manera rápida y barata. “Eso jamás pasaría con viaductos absurdos, como la Vía Expresa Santa Rosa”, concluyó.

