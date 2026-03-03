Agentes de la SUAT colisionan con camión en camino a Bagua, Amazonas | LR

La carretera Fernando Belaúnde Terry (FBT), que conecta la selva con la costa peruana, fue escenario de un trágico accidente en la madrugada de este martes 3 de marzo, cuando un patrullero de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de Chiclayo colisionó por alcance con un camión. El suceso dejó como saldo cuatro policías gravemente heridos.

Agentes se dirigían a Bagua

Según información confirmada, los hechos ocurrieron alrededor de la 1 a. m., cuando un contingente de 20 agentes del SUAT viajaba en cuatro patrulleros desde Chiclayo (Lambayeque) hacia Bagua, Amazonas, para participar en un operativo. Sin embargo, durante el trayecto, uno de los vehículos impactó violentamente contra la parte trasera del camión de placa Z1O-858, que se encontraba estacionado en el km 60 de la vía.

Como resultado de la colisión, los suboficiales Bladimir Alarcón Oblitas, Rogger Espinal Díaz, Sheyla Pérez Avellaneda y Keevyn Delgado Burga resultaron gravemente heridos. Fueron trasladados al centro de salud de Hualapampa (Piura) para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el médico de turno dispuso su traslado en ambulancia a una clínica de Chiclayo.

Con pronóstico reservado

En la clínica de Chiclayo, el jefe del Departamento de Unidades Especializadas (DUE), comandante PNP Pedro Hidalgo Abanto, llegó para lamentar lo sucedido e informó que todos los agentes heridos tienen pronóstico reservado. No obstante, señaló que la situación de la agente Pérez Avellaneda es la más grave. En ese sentido, destacó que se está brindando apoyo tanto a los heridos como a sus familiares.

Finalmente, el oficial PNP señaló que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas y determinar responsabilidades en este accidente.