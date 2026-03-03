HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar ante la justicia: hoy se define su futuro | Caso Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Adrián Villar podría salvarse de prisión preventiva, pese aceptar culpa, explica abogado penalista: "Puede presentar Hábeas Corpus"

Según el especialista, como la audiencia fue suspendida y el plazo de detención ya había vencido, la defensa podría argumentar que se estaría afectando el derecho a la libertad de Adrián Villar tras una probable prisión preventiva.

Adrian Villar enfrentará probable prisión preventiva este martes 3 de marzo
Adrian Villar enfrentará probable prisión preventiva este martes 3 de marzo | Composición LR | Poder Judicial / Facebook

El caso de Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, ingresó a una fase decisiva con el debate sobre la prisión preventiva. Aunque el imputado ha reconocido su responsabilidad en los hechos, su situación jurídica aún no está definida y podría no implicar ingreso inmediato a un establecimiento penitenciario.

La audiencia para evaluar el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva fue suspendida el último domingo y reprogramada para este martes a las 3:00 p.m., en medio de cuestionamientos sobre el vencimiento del plazo de la detención preliminar y la estrategia legal que prepara la defensa. En paralelo, especialistas advierten que existen escenarios procesales y constitucionales que podrían modificar el curso inmediato del proceso.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Adrián Villar "se quedó dormido unos segundos" cuando atropelló y mató a Lizeth Marzano, asegura su abogado César Nakazaki

lr.pe

El debate por el vencimiento del plazo y la prisión preventiva

El abogado penalista Aaron Aleman explicó para La República que la detención preliminar de 72 horas ya se habrá vencido cuando se reanude el debate de prisión preventiva, lo que, a su criterio, podría generar un cuestionamiento constitucional. “Lo que nos indicó el Tribunal Constitucional, en el caso de Betssy Chávez, fue emblemático en el sentido de indicar que no se puede imponer una prisión preventiva si no hay un plazo legal que lo habilite”, señaló.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según detalló, al haberse suspendido la audiencia y superado el plazo de detención, podría alegarse afectación al debido proceso, al derecho de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. “Formalmente hablando, si somos respetuosos con los lineamientos del Tribunal Constitucional, esto sería inviable”, afirmó.

No obstante, advirtió que tanto la defensa como las demás partes procesales convalidaron la reprogramación de la audiencia y que esto podría ser tomado en cuenta por un juez constitucional. “Por una teoría de los actos propios, sería improbable que se acepte después cuestionar en esta misma instancia lo que ya consintieron”, precisó.

Aún así, el penalista sostuvo que la vía constitucional sigue abierta si eventualmente se dicta prisión preventiva. “La defensa podría interponer un hábeas corpus para que un juez constitucional evalúe si esa resolución es nula de pleno derecho por haberse dictado sin un plazo legal vigente”, explicó.

PUEDES VER: Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

lr.pe

La estrategia de César Nakazaki y la pena suspendida

Por su parte, el abogado defensor César Nakazaki ha señalado que su patrocinado no discutirá la culpabilidad, sino los términos de la eventual condena. “El homicidio culposo va de cuatro a ocho años. Con las reducciones por aceptación de cargos, la pena debería ser suspendida”, sostuvo para RPP.

El planteamiento se apoya en el Decreto Legislativo 1585, aprobado durante el gobierno de Dina Boluarte, que permite la suspensión de penas para personas entre 21 y 25 años cuando la condena no supera los ocho años y no existen antecedentes penales. En ese contexto, si la pena final fuera suspendida, la defensa sostiene que no correspondería dictar prisión preventiva, ya que el imputado no terminaría cumpliendo condena efectiva en un penal.

Aleman explicó que el juez deberá analizar los requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal: Graves y fundados elementos de convicción, pronóstico de pena superior a cinco años, peligro de fuga o de obstaculización. “Desde mi punto de vista, riesgo de fuga no habría, pero riesgo de obstrucción sí podría configurarse por el comportamiento procesal previo”, indicó.

Añadió que también debe evaluarse la proporcionalidad y si existen medidas menos lesivas, como vigilancia electrónica o comparecencia con restricciones. “Son posibilidades que el juez tendrá que analizar en el caso concreto”, explicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

LEER MÁS
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Detención de Adrián Villar: Fiscalía sustenta orden contra joven por riesgo de fuga y obstaculización de la verdad

Detención de Adrián Villar: Fiscalía sustenta orden contra joven por riesgo de fuga y obstaculización de la verdad

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

LEER MÁS
Adrián Villar "se quedó dormido unos segundos" cuando atropelló y mató a Lizeth Marzano, asegura su abogado César Nakazaki

Adrián Villar "se quedó dormido unos segundos" cuando atropelló y mató a Lizeth Marzano, asegura su abogado César Nakazaki

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombres G en Lima 2026: segunda fecha confirmada, cuándo es y dónde comprar entradas

Partido Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: casi gol de Ferran

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Sociedad

Peruano en Israel revela cómo vive bajo bombardeos en tensión con Irán y EE.UU.: "Tenemos 3 minutos para evacuar"

Mono 'Punch' peruano rescatado de una casa ahora vive en el parque zonal Huáscar, en Villa El Salvador

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025