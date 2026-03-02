Al menos cinco personas fallecieron y cuatro resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido a la 1.10 p. m. este lunes 2 de marzo en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en una zona conocida como el Cañón del Infiernillo, a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí. El siniestro ocurrió cuando una camioneta impactó contra una minivan Mercedes-Benz, que transportaba a más de 20 pasajeros y cubría la ruta Huancayo-Lima.

Así lo confirmó Arturo Arroyo, jefe de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Mateo, quien señaló a RPP que uno de los vehículos cayó al río Rímac. El funcionario sostuvo que equipos especiales de bomberos están en el lugar realizando labores para retirar los cuerpos y la unidad. Además, indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Matucana.

"La Policía de Rescate y los bomberos están sumando esfuerzos para extraer los dos cuerpos, ya que en estos momentos la lluvia ha iniciado y, como bien sabemos, el caudal tiende a subir. Para evitar que estos cuerpos sean arrastrados por el agua, se iniciaron las labores (para recuperarlos)", explicó.

Accidente paralizó la Carretera Central

Los bomberos y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificaron que de los cinco fallecidos, tres quedaron atrapados en la camioneta, en plena vía, y los otros dos en el agua del río Rímac. Según la autoridad, el afluente pudo haberlos arrastrado, debido a que la corriente se encuentra en aumento a causa de las intensas lluvias. La situación generó tránsito restringido en la vía Lima-Huancayo y viceversa hasta que recuperen los cuerpos e identifiquen a todos los agraviados.

