HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo
Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     Minem declara emergencia en suministro de GNV hasta el 14 de marzo     
Sociedad

Miniván con más de 20 pasajeros cae al Río Rímac tras chocar con camioneta en Huarochirí: cinco personas fallecieron

Bomberos y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutan trabajos en la zona del accidente para retirar el vehículo y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Las operaciones de rescate provocaron restricciones de tránsito en la ruta Lima-Huancayo.
Las operaciones de rescate provocaron restricciones de tránsito en la ruta Lima-Huancayo. | Foto: Mika TV.

Al menos cinco personas fallecieron y cuatro resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido a la 1.10 p. m. este lunes 2 de marzo en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en una zona conocida como el Cañón del Infiernillo, a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí. El siniestro ocurrió cuando una camioneta impactó contra una minivan Mercedes-Benz, que transportaba a más de 20 pasajeros y cubría la ruta Huancayo-Lima.

Así lo confirmó Arturo Arroyo, jefe de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Mateo, quien señaló a RPP que uno de los vehículos cayó al río Rímac. El funcionario sostuvo que equipos especiales de bomberos están en el lugar realizando labores para retirar los cuerpos y la unidad. Además, indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Matucana.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

lr.pe

"La Policía de Rescate y los bomberos están sumando esfuerzos para extraer los dos cuerpos, ya que en estos momentos la lluvia ha iniciado y, como bien sabemos, el caudal tiende a subir. Para evitar que estos cuerpos sean arrastrados por el agua, se iniciaron las labores (para recuperarlos)", explicó.

Accidente paralizó la Carretera Central

Los bomberos y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificaron que de los cinco fallecidos, tres quedaron atrapados en la camioneta, en plena vía, y los otros dos en el agua del río Rímac. Según la autoridad, el afluente pudo haberlos arrastrado, debido a que la corriente se encuentra en aumento a causa de las intensas lluvias. La situación generó tránsito restringido en la vía Lima-Huancayo y viceversa hasta que recuperen los cuerpos e identifiquen a todos los agraviados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven estudiante de ingeniería desaparece tras caer al río Rímac por accidente: familia pide apoyo para ubicarlo

Joven estudiante de ingeniería desaparece tras caer al río Rímac por accidente: familia pide apoyo para ubicarlo

LEER MÁS
Río Rímac alcanzó umbral rojo tras aumento del caudal: INDECI recomienda alejarse de las riberas

Río Rímac alcanzó umbral rojo tras aumento del caudal: INDECI recomienda alejarse de las riberas

LEER MÁS
Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

Abogado de Marisel Linares señala que periodista se compromete a pagar reparación civil, pero afirma que "no ha cometido ningún delito"

LEER MÁS
Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

Ciclista es atropellado en competencia en la Panamericana Sur: conductora se dio a la fuga y solo contactó a la víctima tras difusión de la noticia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miniván con más de 20 pasajeros cae al Río Rímac tras chocar con camioneta en Huarochirí: cinco personas fallecieron

'Diógenes', película peruana premiada en el Festival de Málaga, llega a la cartelera nacional el 19 de marzo

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Sociedad

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Iquitos: padres bloquean carretera y exigen la reconstrucción de colegio

No descartan participación de al menos un policía en asalto millonario en Cusco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Carlos Álvarez tras señalamientos por su vida personal: “Yo soy lo que soy y no pido excusas por eso”

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025