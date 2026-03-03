La audiencia para evaluar la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos reveló más detalles importantes sobre el atropello de Lizeth Marzano. De acuerdo a la Fiscalía, el joven habría eliminado llamadas y mensajes clave tras el siniestro que terminó con la vida de la deportista. Según el Ministerio Público, la supuesta supresión de esas conversaciones reforzaría la tesis de un intento por entorpecer las diligencias desde las primeras horas del caso y argumentaron que el investigado debería seguir el proceso tras las rejas.

Fiscalía señala que Adrián Villar estaría obstaculizando las investigaciones

Durante la sesión de este martes 3, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó ante el juez Adolfo Farfán Calderón del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima que el registro de conversaciones de Villar no coincide con el historial que tiene el celular del padre de su expareja Francesca Montenegro, Juan Montenegro Bacigalupo.

"Se ha podido verificar que, en ese lapso en el que Adrián no se ha presentado, ha manipulado las comunicaciones. De acuerdo al teléfono (de Villar), la primera comunicación ha sido todavía después de dos horas de ocurrido el hecho. Sin embargo, cuando se ha recibido la declaración del testigo Juan Montenegro, él (Adrián) ha tenido comunicación a las 00:50 del día 18 con Juan Montenegro, comunicación que no aparece. Por lo tanto, no sabemos qué otras comunicaciones estén borradas; es decir, ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo, ese es el peligro que existe para el Ministerio Público", alertó Roller Rodríguez.

Previamente, el fiscal Henry Zavaleta sustentó algo similar durante la audiencia realizada el último domingo por una conversación de WhatsApp. En dicho intercambio de la mañana del 18 de febrero, el padre de la influencer le aconsejó al acusado ponerse a disposición de las autoridades, pero estos mensajes no figurarían en su aparato móvil.

Chats de WhatsApp entre Adrián Villar y abogado Juan Montenegro. Foto: difusión

"Juan Gilberto Montenegro Bacigalupo ha indicado que tiene conversaciones con el hoy investigado y del acta de perennización de captura de su celular, se verifica que el señor investigado no habría realizado comunicación con el declarante, evidenciándose que habría eliminado mensajes o llamadas telefónicas", agregó.

César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que su patrocinado debería recibir solo 4 años y 6 meses de cárcel. Foto: difusión

En esa línea, el Ministerio Público anunció que solicitará una pericia de análisis digital forense para establecer si efectivamente se suprimieron más llamadas o chats del equipo móvil del involucrado.

Fiscalía cuestionó retraso en la entrega de resultados de dosaje etílico

De otro lado, la fiscal Yanet Roller defendió el pedido de prisión preventiva señalando que la defensa de Adrián Villar no entregó oportunamente los resultados de los exámenes aplicados al joven en una clínica. "¿Por qué, si lo tenían, no lo han presentado? ¿Eso no es obstaculización? Igual puede seguir sucediendo, darse a la fuga", advirtió.

