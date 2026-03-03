HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
EN VIVO

Crisis del gas en Perú: Indira Huilca vs Velásquez Quesquén | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Adrián Villar habría borrado chats con padre de Francesca Montenegro, según la Fiscalía: "Ha obstaculizado la investigación"

La Fiscalía también cuestionó el retraso en la entrega de los resultados de dosaje etílico, lo que podría evidenciar más intentos de eludir la justicia.

Audiencia sobre prisión preventiva continuará este miércoles.
Audiencia sobre prisión preventiva continuará este miércoles. | Foto: composición LR/Andina

La audiencia para evaluar la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos reveló más detalles importantes sobre el atropello de Lizeth Marzano. De acuerdo a la Fiscalía, el joven habría eliminado llamadas y mensajes clave tras el siniestro que terminó con la vida de la deportista. Según el Ministerio Público, la supuesta supresión de esas conversaciones reforzaría la tesis de un intento por entorpecer las diligencias desde las primeras horas del caso y argumentaron que el investigado debería seguir el proceso tras las rejas.

Fiscalía señala que Adrián Villar estaría obstaculizando las investigaciones

Durante la sesión de este martes 3, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó ante el juez Adolfo Farfán Calderón del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima que el registro de conversaciones de Villar no coincide con el historial que tiene el celular del padre de su expareja Francesca Montenegro, Juan Montenegro Bacigalupo.

TE RECOMENDAMOS

CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

lr.pe

"Se ha podido verificar que, en ese lapso en el que Adrián no se ha presentado, ha manipulado las comunicaciones. De acuerdo al teléfono (de Villar), la primera comunicación ha sido todavía después de dos horas de ocurrido el hecho. Sin embargo, cuando se ha recibido la declaración del testigo Juan Montenegro, él (Adrián) ha tenido comunicación a las 00:50 del día 18 con Juan Montenegro, comunicación que no aparece. Por lo tanto, no sabemos qué otras comunicaciones estén borradas; es decir, ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo, ese es el peligro que existe para el Ministerio Público", alertó Roller Rodríguez.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Previamente, el fiscal Henry Zavaleta sustentó algo similar durante la audiencia realizada el último domingo por una conversación de WhatsApp. En dicho intercambio de la mañana del 18 de febrero, el padre de la influencer le aconsejó al acusado ponerse a disposición de las autoridades, pero estos mensajes no figurarían en su aparato móvil.

Chats de WhatsApp entre Adrián Villar y abogado Juan Montenegro. Foto: difusión

Chats de WhatsApp entre Adrián Villar y abogado Juan Montenegro. Foto: difusión

PUEDES VER: Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

lr.pe

"Juan Gilberto Montenegro Bacigalupo ha indicado que tiene conversaciones con el hoy investigado y del acta de perennización de captura de su celular, se verifica que el señor investigado no habría realizado comunicación con el declarante, evidenciándose que habría eliminado mensajes o llamadas telefónicas", agregó.

César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que su patrocinado debería recibir solo 4 años y 6 meses de cárcel. Foto: difusión

César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que su patrocinado debería recibir solo 4 años y 6 meses de cárcel. Foto: difusión

En esa línea, el Ministerio Público anunció que solicitará una pericia de análisis digital forense para establecer si efectivamente se suprimieron más llamadas o chats del equipo móvil del involucrado.

Fiscalía cuestionó retraso en la entrega de resultados de dosaje etílico

De otro lado, la fiscal Yanet Roller defendió el pedido de prisión preventiva señalando que la defensa de Adrián Villar no entregó oportunamente los resultados de los exámenes aplicados al joven en una clínica. "¿Por qué, si lo tenían, no lo han presentado? ¿Eso no es obstaculización? Igual puede seguir sucediendo, darse a la fuga", advirtió.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fiscal archivó crimen de líder comunal que denunció a empresario

Fiscal archivó crimen de líder comunal que denunció a empresario

LEER MÁS
Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

LEER MÁS
Caso Marleni Rucana: así hallaron rastros hemáticos en la camioneta de policía

Caso Marleni Rucana: así hallaron rastros hemáticos en la camioneta de policía

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

Notario afirma que sello en documento de traspaso vehicular presentado por Marisel Linares es falso: ''Adulterado''

LEER MÁS
Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Daniel Urresti sale libre beneficiado por el TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Miguel Bosé regresa a Perú 2026: revisa precios y cómo comprar en Ticketmaster

Sociedad

Trabajadores mueren asfixiados dentro de buzón de desagüe en Piura: denuncian que fueron obligados a trabajar fuera de horario

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 3 de marzo

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti sale libre beneficiado por el TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

Fiscalía investiga fuga de gas en la selva de Cusco: inicia diligencias "urgentes" para buscar a responsables

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025