Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Estos son los sicarios que asesinaron a Iroshi Ureta. El copiloto fue quien disparó.

El sicario venezolano, Abel David Abreu Guilarte (28), delató al presunto autor intelectual del asesinato y confesó haber sido contratado por S/ 10.000 para eliminar a Iroshi Erick Ureta Campos (44), alcalde del distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín.

La hipótesis principal de la policía es que se trataría de un homicidio por encargo vinculado al ejercicio de la función pública, es decir, que tendría como posible móvil político o económico. Sin embargo, los investigadores no descartan otras líneas investigativas.

De acuerdo a los agentes del Departamento de Investigación Criminal de La Merced, el asesino a sueldo sindicó como autor intelectual a un sujeto conocido como ‘Ruso’, identificado por los investigadores como Jhon Calderón Iñego.

Este habría coordinado la planificación y entregado el arma. La Policía lo citará para que de su descargo. Explicaron que en el 2023 el ‘Ruso’ estuvo implicado en un accidente en el que murió Emerson de la Cruz Alanya.

Según los agentes a cargo del caso, el extranjero se ha convertido en una pieza clave de la investigación que busca desentrañar las responsabilidades detrás del ataque que ha conmocionado a la selva central.

El 26 de febrero, a las 8.35 de la mañana Ureta Campos fue emboscado cuando se dirigía a la municipalidad a bordo de su motocicleta. Fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en otra moto lineal, por el sector Ricardo Palma.

Abel Abreu, sindicado como el autor material, iba como copiloto. Calculó bien la distancia y efectuó múltiples disparos. Varios proyectiles impactaron a la víctima en la región torácica.

Aún con vida, el alcalde fue trasladado al hospital Manuel Higa Arakaki, de Satipo y posteriormente evacuado a Lima, donde falleció a consecuencia de un “hemoneumotórax bilateral y heridas por proyectil de arma de fuego”.

Aquel día, en la escena del crimen, los peritos en criminalística hallaron cinco casquillos 9 milímetros y un proyectil deformado. Posteriormente se logró la ubicación, detención e incautación del arma empleada. Se trata de una pistola Pietro Beretta calibre 9x19 mm, con serie erradicada. También fue confiscada la motocicleta utilizada en el homicidio.

Fuentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) confirmaron a La República que los tres detenidos en flagrancia son investigados por personal del Departamento de Investigación Criminal de La Merced.

Se trata de Efraín Teodoro Leyte Sedano (28), alias Piliño, quen es sindicado como el conductor de la moto lineal utilizada en el atentado. También el confeso sicario Abel David Abreu Guilarte, autor material, quien confesó haber realizado los disparos por encargo a cambio de S/ 10,000; y Fhut Ricky Barbarán Diques (20) alias Ricky, quien cumplió función de campana/vigilancia.

Los agentes desarrollan las investigaciones luego de convalidar la detención premilitar por siete días.

Las pesquisas están a cargo del Departamento de Investigación Criminal de La Merced con apoyo especializado de la División de Investigación de Homicidios de Lima que se encuentran abocados a la ubicación y detención de los autores intelectuales.