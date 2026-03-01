Caso Marleni Rucana: así hallaron rastros hemáticos en la camioneta de policía

Las novedades que se suman al expediente que investiga el feminicidio de la suboficial de segunda PNP Marleni Martha Rucana Silvestre complican cada vez más al suboficial PNP José Villafán Arteaga (52). Los resultados de laboratorio de las muestras que se levantaron de la camioneta Ford, modelo Ranger, placa BJN-906, propiedad del efectivo, fueron determinantes para hallar a la joven, desaparecida en Huaraz el pasado 21 de febrero.

Del total de elementos analizados, se determinó que tres de esas manchas corresponden a sangre humana. Ahora se realizará un cotejo de ADN para corroborar si los restos hemáticos son de Marleni.

Según el documento oficial al que pudo acceder La República, la sangre fue encontrada en el interior del automotor (posavasos central), así como en el asiento, cinturones y alfombrillas incautadas.

En el marco de la investigación iniciada por el presunto secuestro contra la S2 PNP Marleni Rucana en la jurisdicción de Huaraz, la División de Investigación Criminal de Huaraz de la Región Policial Áncash, requirió la participación de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, al haberse establecido que el vehículo marca Ford, modelo Ranger, placa BJN-906 -en cuyo interior fue vista por última vez la agraviada- se encontraba en Lima.

Dicha circunstancia otorgó relevancia objetiva al referido bien como último elemento material directamente vinculado con la víctima, motivando su inmediato aseguramiento para fines de investigación.

En atención al requerimiento formulado el 25 de febrero, a las 00:25 horas se logró la ubicación e incautación del vehículo, el cual registraba orden de búsqueda y requisitoria vigente.

La camioneta se hallaba bajo control de Mateo Villafán Arteaga (52), hermano del suboficial José Villafán, quien fue intervenido en el marco de las diligencias correspondientes.

Esta actuación permitió asegurar el bien vinculado al hecho investigado, garantizar su preservación conforme a los protocolos de cadena de custodia y consolidar el control material del mismo para la continuidad de las actuaciones técnicas posteriores.

Durante las diligencias subsiguientes, y previa constatación -en coordinación con la RPA- de que el asiento y cinturón de seguridad del copiloto no correspondían a los originales del vehículo, Mateo Villafán Arteaga reconoció haber retirado el asiento delantero lado copiloto, las alfombras interiores y los cinturones de seguridad.

En atención a dicha manifestación y a la vinculación directa de tales elementos con la investigación en curso, se procedió a la incautación respectiva y a su inmediata detención en flagrancia, hecho que fue comunicado a la Fiscalía competente y a la unidad policial especializada de Huaraz, con quienes se mantenía coordinación permanente.

De manera inmediata, se practicaron pericias biológicas forenses, físico-químicas y de inspección de escena del crimen sobre el vehículo y los elementos retirados.

Los informes concluyeron la presencia de sangre humana en el posavasos central, así como en el asiento, cinturones y alfombrillas.

Asimismo, se establecieron diferencias estructurales y puntos de soldadura recientes en el asiento del copiloto, verificándose además que las botellas incautadas correspondían a insumos de limpieza (desinfectantes).

Complementariamente, se requirió el examen de biología molecular para la obtención del perfil genético (ADN) y la homologación de las muestras, así como la aplicación del reactivo BlueStar (luminol) para la detección de posibles rastros de sangre latente, encontrándose dichos resultados en proceso.

Todas las actuaciones realizadas, el detenido, las especies incautadas, las muestras lacradas y los informes periciales fueron puestos a disposición de la unidad de Trata de Personas en Huaraz, conforme a disposición fiscal.

La evidencia científica obtenida y el aseguramiento del material probatorio permitieron sustentar la medida de prisión preventiva contra el investigado principal y consolidar la teoría técnico-operativa del caso, lo que posteriormente derivó en la confesión del imputado y la ubicación del cuerpo de la víctima.