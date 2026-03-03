HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
🚨 Juez APLAZA fallo sobre PRISIÓN PREVENTIVA de ADRIÁN VILLAR para el 4 de marzo #las10deldía

Sociedad

Adrián Villar es cuestionado en audiencia por no auxiliar a Lizeth Marzano tras atropello: “Mi cabeza me decía que pare”

La audiencia, inicialmente programada para el domingo 2 de marzo y reprogramada para este lunes 3, fue aplazada nuevamente y se retomará el martes 4 de marzo a las 9:00 a.m para la decisión final del juez.

La continuación de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano se desarrolló este 3 de marzo desde las 3:00 p.m. La jornada duró alrededor de tres horas. Casi al finalizar, Villar admitió su responsabilidad en el hecho, expresando su arrepentimiento y ofreciendo disculpas a la familia de la deportista.

El caso mantiene en vilo a la opinión pública debido a la gravedad del accidente ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, Lima, y a la discusión sobre la responsabilidad y la conducta posterior del imputado. La audiencia, originalmente programada para el pasado domingo y aplazada hasta hoy, fue postergada y se continuará con la evaluación judicial de las medidas y la posible sanción.

CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Adrián Villar admite culpabilidad y responde por qué no ayudó a Lizeth

Durante la audiencia, Villar indicó sentirse arrepentido y pidió disculpas a la familia de Lizeth. Se justificó y afirmó que, en el momento del incidente, no supo cómo reaccionar: "Soy completamente consciente de lo sucedido y sus consecuencias y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a la familia, por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir lo que tenga que asumir. Perdón”

Tras ello, el juez le cuestionó directamente sobre su conducta ante el accidente: “¿Qué pasó por tu cabeza, hijo? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿En qué estabas pensando?”

Su respuesta fue: "No sé qué me pasó, de verdad, no sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”.

