La continuación de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano se desarrolló este 3 de marzo desde las 3:00 p.m. La jornada duró alrededor de tres horas. Casi al finalizar, Villar admitió su responsabilidad en el hecho, expresando su arrepentimiento y ofreciendo disculpas a la familia de la deportista.

El caso mantiene en vilo a la opinión pública debido a la gravedad del accidente ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, Lima, y a la discusión sobre la responsabilidad y la conducta posterior del imputado. La audiencia, originalmente programada para el pasado domingo y aplazada hasta hoy, fue postergada y se continuará con la evaluación judicial de las medidas y la posible sanción.

Adrián Villar admite culpabilidad y responde por qué no ayudó a Lizeth

Durante la audiencia, Villar indicó sentirse arrepentido y pidió disculpas a la familia de Lizeth. Se justificó y afirmó que, en el momento del incidente, no supo cómo reaccionar: "Soy completamente consciente de lo sucedido y sus consecuencias y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a la familia, por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir lo que tenga que asumir. Perdón”

Tras ello, el juez le cuestionó directamente sobre su conducta ante el accidente: “¿Qué pasó por tu cabeza, hijo? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿En qué estabas pensando?”

Su respuesta fue: "No sé qué me pasó, de verdad, no sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”.

