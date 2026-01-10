María del Pilar Riofrío: “Las formas de conectarnos con las obras de arte son muy diversas”

La exposición que reúne a los ganadores y finalistas del XVI Concurso Nacional de Pintura del BCRP está muy bien. Se respira en ella mucha frescura y se perciben nuevas formas de exploración en la pintura que no hacen ruido en su morfología. Sobre esta exposición, La República conversó con la directora del MUCEN, María del Pilar Riofrío, y también del Concurso de Novela Corta Julio Ramón Ribeyro. Atentos.

-Esta muestra de las obras ganadoras de la última edición del Concurso Nacional de Pintura del BCRP es fuerte. ¿Fue reñido dar con la obra ganadora?

-De todas maneras, ha sido muy reñido. Este es un premio en el cual las obras que llegan son amplias. Hay artistas que concursan y que están en la madurez de su producción, otros que están a media carrera o que están empezando. Este concurso permite dar espacio para la exhibición de las obras, pero también los propios artistas llegan por su propio valor. Digamos, no hay cuotas. Como te dije, hay madurez; pero lo que veo en los artistas más jóvenes es dedicación y disciplina. Se preparan muy bien para el concurso y eso marca una diferencia. He visto de cerca nueve ediciones del concurso y he encontrado en todos estos años que muchos artistas se preparan para el concurso. No es que en los últimos años se preparen más necesariamente. Y escucho a muchos artistas decir yo quiero ganar el premio y postulan al año siguiente y presentan algo sólido. Entonces, te das cuenta de que el artista ha trabajado un año en esta obra, la cual tenía guardada y no la exhibía para poder participar en el concurso. Por ejemplo, la ganadora del concurso anterior, Ariana Macedo. Se nota que hay una preparación importante a largo plazo y eso, definitivamente, incide en el resultado. Igual sucede con las menciones honrosas. A los artistas los animamos a que vuelvan a concursar. La obra de Paul Susanibar quedó en mención honrosa el año pasado y este año ha vuelto a quedar seleccionado con una obra potente, en su mismo lenguaje, también transformándose.

-El primer lugar, de Úrsula Murr, y el segundo, de Fredy Tuanama, comparten una temática común: lo amazónico. Lo amazónico está en auge. ¿Pesó esta temática para esta edición?

-No necesariamente. Hay muchos temas que pueden ser actuales o relevantes. Yo creo que el arte amazónico ha venido por lo menos siendo más conocido en los últimos años, pero tampoco creo que debamos encasillar a todo el arte amazónico como un bloque homogéneo. Entonces, creo que es importante también ver las variedades, innovaciones, lugares de enunciación. Úrsula te dice, ella misma, que está enunciándolo desde la investigación de un antropólogo, desde otra mirada. En cambio, Fredy está trabajando, innovando, en base a una tradición de larga data, fundacional, que tiene una presencia relevante en el arte amazónico, pero que él trabaja desde su propio lenguaje, con un código que parece una proyección 3D, es un kené tridimensional.

Úrsula Murr Ferro. Foto: Difusión.

-La exposición proyecta una frescura. ¿Habría que borrar esa idea de que hay que conocer de pintura para apreciar la pintura?

-El público se puede conectar con las obras de arte desde diversos enfoques; uno no tiene que saber arte para poder apreciar. Uno no tiene que ser un experto o un historiador para conectar con una obra.Entonces, desde el museo, ¿qué hacemos? Pues conversamos, generamos diálogo y ayudamos a observar. Importante es poder observar. Curiosamente, con obras textiles es más fácil conectar porque el textil, el bordado, está mucho más vinculado a un arte hecho en casa; es más usual que de repente hayas visto a tu mamá o a tu abuelita bordar; es un lenguaje más cercano. Por ejemplo, hay una obra que se llama “Ensayo táctil”, pero refiere a un quipu y a un almacenamiento de datos, como si fuera un software o ver una matriz. Con estas asociaciones, el espectador no tarda en apreciar y comprender la obra. Lo mismo sucede con las otras obras de la exposición.

-Hay muchas maneras de conectarse con las obras de arte.

-Las formas de conectarnos con las obras de arte son muy diversas. Podemos hablar solamente del color. Y solamente hablando del color, puedo hablarlo con un niño de cinco años y va a conectar con la obra, o con reconocer personajes, o entender situaciones o hablar de emociones. Se requiere también de un trabajo de mediación cultural para abordar a los diversos públicos. En el museo tenemos el objetivo de entender las obras de arte, el arte como un espacio para entender el Perú. De alguna manera, las obras que están aquí presentes también son una ventana a nuestra realidad. Podemos encontrar desde reinterpretaciones de mitos o de la historia o el entendimiento del territorio, los problemas que afectan al territorio o nuevas miradas al respecto. Un artista bebe y produce en respuesta también a su imaginario colectivo y a un imaginario individual también. Estas obras nos permiten tener eso, son como pequeñas ventanas de lo que sucede en el país y de cómo nos entendemos y nos miramos.

“El Huishmabu” de Fredy Tuanama Guerra. Imagen:. Difusión.

-“Puerto Linda” de Úrsula Murr es la obra ganadora. ¿Qué le gustó más al jurado de ella?

-Yo te puedo decir que “Puerto Linda” ha destacado mucho por el expresionismo; hay una expresión de color apabullante, con un lenguaje artístico que colinda entre lo naif, lo lúdico, pero sobre todo lo sensorial. Yo sé que es difícil ver una obra en una foto y pensar que tienes los argumentos para poder hablar de la obra si no estás frente a ella. Pero estando frente a la obra en su dimensión, porque es una obra de 1.70 por 1.70, nos encontramos con una composición que tiene diversos niveles de narrativa. Tienes un primer plano que te mira al frente, con unos rostros inquietantes, porque la expresión no es de felicidad, pero tampoco es de tristeza; hay ahí como una mirada perdida. Además, tienes escenas detrás que se van perdiendo en el paisaje, puedes ver acciones, hay una bandera del Perú, por ejemplo. El uso del color destacó mucho en esta obra con una atmósfera poética. Creo que es difícil entender el arte no realista. Y aquí la artista ha tenido un atrevimiento, porque este es un atrevimiento, no es una capacidad técnica, es un atrevimiento de mostrar otra forma de ejecutar y de presentar una escena. “Puerto Linda”, en lo personal, es una obra lúdica.

"Puerto Linda" de Úrsula Murr. Imagen: Difusión.

-Del MUCEN es igualmente el Concurso Novela Corta Julio Ramón Ribeyro. Su último ganador es Alejandro Susti con Denle de comer al olvido. Es un premio con buena salud.

-Es un premio de más de 26 ediciones. Uno de los aspectos a destacar es su continuidad. Tenemos en promedio 300 novelas por edición. La metodología de postulación es digital. Tienes gente que está escribiendo su primera novela. Tienes, digamos, al escritor aficionado, al que está vinculado con la literatura y al que no lo está, pero que gusta mucho de la literatura. Y claro, al escritor consagrado a escribir. Alejandro Susti es académico, poeta y narrador. El anterior ganador, Luis Eduardo García, es poeta, periodista y catedrático. Es un concurso que gusta a muchas personas que gustan de escribir. En este sentido, nuestro objetivo se cumple porque estamos fomentando el arte de escribir.

-En Perú, mucha gente escribe. Tengo entendido que la nueva convocatoria del concurso ya está corriendo.

-La nueva convocatoria salió hace unos meses y el formulario cierra el 9 de febrero y el 5 de mayo es el anuncio de la novela ganadora.

-El jurado es muy fuerte en su nómina.

-Nuestro jurado está conformado por Mirko Lauer, Alonso Cueto, Francesca Denegri, Karina Pacheco y Marcel Velázquez. Ellos son nuestros miembros del jurado desde hace unos cinco años. Antes estaba con nosotros Abelardo Oquendo; fue el presidente del jurado por muchos años.