Reconstruirán icónica hacienda en Surco y volverá a abrir sus puertas tras más de cuatro siglos de historia

En Santiago de Surco permanece uno de los vestigios más antiguos del distrito: la casa hacienda San Juan Grande, una construcción que data de 1581 y que por siglos definió la vida agrícola y social del valle. Después de décadas de deterioro, este monumento histórico iniciará un proceso integral de restauración gracias a un convenio suscrito entre la Municipalidad de Surco y la Fundación Ignacia, propietaria del predio.

El acuerdo permitirá no solo rescatar la arquitectura original de la casona, sino también recuperar el complejo en su totalidad, compuesto por una iglesia, un conjunto de antiguas rancherías, una huaca y extensas áreas verdes que en el pasado formaron parte de una próspera hacienda vitivinícola. La intervención, ya aprobada por el Ministerio de Cultura, tiene previsto comenzar en enero y busca que San Juan Grande vuelva a ocupar un rol activo dentro del distrito.

Una transformación con mirada comunitaria

La iniciativa no se limita a la preservación del inmueble. El proyecto municipal contempla convertir este espacio de 23,590 m² en un centro cultural, turístico y de encuentro para los vecinos y visitantes. La idea es que San Juan Grande deje de ser un punto casi invisible en la ciudad para convertirse en un nuevo atractivo que conecte a la población con su pasado y refuerce la identidad local.

La restauración también permitirá poner en valor episodios poco difundidos de la historia peruana. Durante la Guerra del Pacífico, la hacienda fue un punto estratégico en la defensa de Lima. Allí, un niño de 13 años, Julio Escobar, se ofreció como vigía para alertar sobre los movimientos de las tropas chilenas. Su muerte, tras ser descubierto y atacado, lo convirtió en un símbolo del patriotismo surcano.

Hoy, casi nada queda en pie de la antigua hacienda salvo la iglesia, que fue restaurada en 1992 y ha recibido mantenimiento constante gracias a la Fundación Ignacia. El resto del complejo se encontraba reducido a estructuras deterioradas, pero su condición de Monumento del Patrimonio Cultural de la Nación (declarado así en 1972) impulsó el esfuerzo por recuperarlo.

¿Cuándo iniciarán las obras de reconstrucción?

Por el momento, no se ha dado una fecha exacta de inicio para la reconstrucción, pero las autoridades ya se encuentran evaluando el terreno para poder iniciar con la obra.

Con la restauración en marcha, San Juan Grande se prepara para dejar atrás el abandono y volver a ocupar un lugar central en la memoria y vida cultural de Surco.

