Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República convocó a Roberto Burneo y Piero Corvetto para esclarecer el uso de fondos públicos en la franja electoral y el cumplimiento de fallos judiciales que afectan la inscripción de partidos políticos.

La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Elvis Vergara, citó a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para este miércoles 4 de marzo a las 2:00 p. m. El titular del JNE deberá explicar por qué no se inscribió el partido Unidad Popular; mientras que el jefe de la ONPE responderá por el financiamiento y el manejo del presupuesto destinado a la franja electoral.

En el caso de Roberto Burneo Bermejo, presidente del JNE, ha sido llamado para fundamentar por qué su institución no habría acatado las resoluciones del Tercer Juzgado Constitucional de Lima. Según la agenda del Congreso, este incumplimiento judicial estaría impidiendo la participación del partido Unidad Popular en los comicios de 2026.

Además, el titular del JNE deberá detallar los criterios aplicados para otorgar "inscripciones transitorias" y denegar "inscripciones provisionales" a diversas organizaciones políticas. La Comisión exige que se aclare si estas figuras jurídicas se sustentan en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones o en otro marco normativo. Finalmente, Burneo deberá reportar las acciones de fiscalización ante posibles infracciones de neutralidad, publicidad estatal y propaganda electoral.

Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, tendrá que explicar el manejo del presupuesto destinado a la franja electoral, ante denuncias de un uso inadecuado de recursos públicos por parte de diversas organizaciones políticas. La comisión busca determinar cómo se están supervisando estos fondos para evitar beneficios indebidos en plena campaña. Un punto específico será el caso del partido Ciudadanos por el Perú, donde deberá aclarar el destino de los recursos asignados tras su retiro de la contienda electoral. 

La citación se sustenta en el artículo 96 de la Constitución y el Reglamento del Congreso, que facultan al Parlamento a solicitar información obligatoria a los titulares de instituciones públicas.

Según los documentos oficiales, ambas autoridades tienen como plazo el lunes 2 de marzo para confirmar su asistencia a esta sesión extraordinaria.

