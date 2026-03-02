HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Candidatos odian los DD. HH.: La polémica que sacude las Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores

La parlamentaria de Renovación Popular enfrentará este lunes el inicio de un proceso de oficio en el grupo de ética, tras las graves acusaciones por el manejo de su albergue “La Casa del Padre”.

Milagros Jáuregui es señalada por una presunta vulneración a la ética parlamentaria relacionada con la exposición pública de menores.
Milagros Jáuregui es señalada por una presunta vulneración a la ética parlamentaria relacionada con la exposición pública de menores. | Composición/LR

El futuro de la denuncia contra la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se definirá esta tarde en la Comisión de Ética Parlamentaria. A partir de las 04:00 p.m., el grupo de trabajo votará el inicio de un proceso de oficio para determinar si la legisladora de Renovación Popular vulneró los principios éticos del Congreso al exponer públicamente a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Se trata de un Centro de Acogida Residencial (CAR) de orientación evangélica ubicado en Cieneguilla. Esta institución, fundada por Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo, se especializa en la atención de madres adolescentes y gestantes víctimas de violación que son derivadas por el Estado. Sin embargo, su manejo ha generado alertas tras ser señalada por posibles prácticas de adoctrinamiento religioso y por la postura ideológica de sus fundadores contra el aborto terapéutico, incluso en casos de abuso sexual.

Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

lr.pe


Según denuncias previas, la parlamentaria habría exhibido a niñas víctimas de violencia sexual junto a sus hijos, fruto de dichos abusos, lo que ha sido calificado como una grave revictimización y falta de protección a la integridad de las menores. Su propio partido, Renovación Popular, marcó distancia semanas atrás mediante un comunicado en el que rechazaron la exposición indebida de las niñas, afirmando que "bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública".

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ante las acusaciones, la legisladora sostiene que ningún albergue tiene la competencia legal para "forzar o decidir" si una menor es o no madre. Argumentó que, bajo la normativa del Ministerio de Salud, dicha facultad es exclusiva de las juntas médicas que autorizan el aborto terapéutico. Bajo esta premisa, niega cualquier responsabilidad del refugio "La Casa del Padre" en el proceso de gestación de las menores albergadas al considerar que no se han presentado pruebas de dicho forzamiento, según una carta notarial enviada al medio OjoPúblico.

La sesión está programada en la Sala “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo y se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. La Comisión deberá decidir si existen los elementos suficientes para continuar con la investigación que determine la responsabilidad ética de la congresista frente al riesgo de vulneración de los derechos y la salud integral de las menores a su cargo.

PUEDES VER: Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

lr.pe

Otros casos en evaluación

Además del caso de Jáuregui de Aguayo, la agenda del día contempla otros temas de relevancia. Se presentará el Informe de Calificación contra la congresista Kira Alcarraz por una presunta falta ética en agravio de un trabajador del SAT y se debatirá el informe final respecto a las denuncias acumuladas contra el congresista Segundo Montalvo Cubas.

Notas relacionadas
RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

RMP sobre permanencia de Balcázar: “No creo que en el Congreso encuentren uno mejor... Este los representa plenamente”

LEER MÁS
Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

Carla Bustíos Arteaga, exalumna de José María Balcázar obtuvo contrato con el Estado un día después de visitarlo

LEER MÁS
Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la reelección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

Elecciones 2026: Fuerza Popular lleva a la reelección a 6 congresistas con menos de 10 leyes aprobadas en casi 5 años

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

LEER MÁS
Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: alineaciones confirmadas del partido de hoy por LaLiga de España

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025