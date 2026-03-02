Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores

Milagros Jáuregui es señalada por una presunta vulneración a la ética parlamentaria relacionada con la exposición pública de menores. | Composición/LR

Milagros Jáuregui es señalada por una presunta vulneración a la ética parlamentaria relacionada con la exposición pública de menores. | Composición/LR

El futuro de la denuncia contra la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se definirá esta tarde en la Comisión de Ética Parlamentaria. A partir de las 04:00 p.m., el grupo de trabajo votará el inicio de un proceso de oficio para determinar si la legisladora de Renovación Popular vulneró los principios éticos del Congreso al exponer públicamente a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.



Se trata de un Centro de Acogida Residencial (CAR) de orientación evangélica ubicado en Cieneguilla. Esta institución, fundada por Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo, se especializa en la atención de madres adolescentes y gestantes víctimas de violación que son derivadas por el Estado. Sin embargo, su manejo ha generado alertas tras ser señalada por posibles prácticas de adoctrinamiento religioso y por la postura ideológica de sus fundadores contra el aborto terapéutico, incluso en casos de abuso sexual.



Según denuncias previas, la parlamentaria habría exhibido a niñas víctimas de violencia sexual junto a sus hijos, fruto de dichos abusos, lo que ha sido calificado como una grave revictimización y falta de protección a la integridad de las menores. Su propio partido, Renovación Popular, marcó distancia semanas atrás mediante un comunicado en el que rechazaron la exposición indebida de las niñas, afirmando que "bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública".

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ante las acusaciones, la legisladora sostiene que ningún albergue tiene la competencia legal para "forzar o decidir" si una menor es o no madre. Argumentó que, bajo la normativa del Ministerio de Salud, dicha facultad es exclusiva de las juntas médicas que autorizan el aborto terapéutico. Bajo esta premisa, niega cualquier responsabilidad del refugio "La Casa del Padre" en el proceso de gestación de las menores albergadas al considerar que no se han presentado pruebas de dicho forzamiento, según una carta notarial enviada al medio OjoPúblico.

La sesión está programada en la Sala “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo y se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. La Comisión deberá decidir si existen los elementos suficientes para continuar con la investigación que determine la responsabilidad ética de la congresista frente al riesgo de vulneración de los derechos y la salud integral de las menores a su cargo.

PUEDES VER: Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Otros casos en evaluación

Además del caso de Jáuregui de Aguayo, la agenda del día contempla otros temas de relevancia. Se presentará el Informe de Calificación contra la congresista Kira Alcarraz por una presunta falta ética en agravio de un trabajador del SAT y se debatirá el informe final respecto a las denuncias acumuladas contra el congresista Segundo Montalvo Cubas.