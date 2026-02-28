En diciembre de 2025, obtuvo el tercer puesto en una prueba para escolares que solo ofrecía dos vacantes. | Foto: composición LR/Cortesía

En diciembre de 2025, obtuvo el tercer puesto en una prueba para escolares que solo ofrecía dos vacantes. | Foto: composición LR/Cortesía

A sus 17 años y tras dos meses de culminar la secundaria en el colegio María José Sime Barbadillo, Alejandro Solís consiguió el primer lugar en la carrera de Ingeniería de Minas en el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las pruebas de ingreso más difíciles para acceder a la educación superior en el Perú.

El joven es natural de Jayanca, un distrito ubicado a 45 minutos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Sus padres son docentes de la escuela donde estudió y, aunque cuenta con familiares ingenieros, ninguno se dedica a la profesión que él escogió.

“Mi mamá enseña gramática y mi papá, matemática. Él también es profesor de la Universidad del Señor de Sipán, en Chiclayo”, señaló.

Joven de 17 años ingresa a la UNI con dos meses de preparación

Desde pequeño mostró inclinación por la ingeniería debido a su gusto por los números y, a los 15 años, cuando cursaba tercero de secundaria, ya tenía decidido qué especialidad quería para su futuro. Es así como inició durante sus tiempos libres una preparación de manera remota con la Academia César Vallejo.

“Ya creciendo me llamó mucho la atención la extracción de metales. Averiguando, vi videos de mina y me gustó mucho”, señaló para La República.

En diciembre del 2025 postuló en el examen de admisión dirigido solo a escolares, donde la carrera de Ingeniería de Minas solo otorgaba dos vacantes y obtuvo el tercer lugar. Luego de esa experiencia, decidió dejar su hogar para viajar a Lima a rendir la evaluación. En la capital, se hospedó en la casa de una de sus tías en el distrito de Villa El Salvador. Tras menos de dos meses de preparación en la sede sur de la academia, alcanzó la posición que esperaba.

“En el examen lo que más se me dificultó quizás fue un poco de letras, pero la verdad no me fue tan mal. Yo pensé que me iba a ir peor. En matemática, me agarraron un poco los nervios, pero tampoco me fue muy mal. Creo que más que todo fueron los nervios”, refirió en relación a la prueba de admisión.

