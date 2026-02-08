HOYSuscripcion LR Focus

Mujer pregunta a robot en un museo de Dubái sobre el país con el mejor ceviche y su respuesta la deja sin palabras: “De Perú”

La consulta de la turista en un recinto tecnológico de Emiratos Árabes Unidos terminó generando aplausos en redes, luego de que el sistema destacara al plato marino como el mejor del mundo.

La mujer se mostró sorprendida y sonrió al escuchar que un plato del Perú era reconocido en un lugar tan lejano y moderno como Dubái.
La mujer se mostró sorprendida y sonrió al escuchar que un plato del Perú era reconocido en un lugar tan lejano y moderno como Dubái. | Foto: composición LR/ TikTok

Una visita al Museo del Futuro en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) terminó convirtiéndose en una escena viral. Una mujer de origen peruano recorría el recinto cuando se detuvo frente a un robot diseñado para interactuar con los asistentes y decidió poner a prueba sus respuestas con una pregunta muy puntual.

El momento quedó registrado en un video publicado en TikTok por la cuenta jesussotomayorhua. En el clip se escuchó a la visitante presentarse y lanzar la consulta: “Hola, mi nombre es Jesús. ¿De qué país es el mejor ceviche del mundo?”. Tras unos segundos, el androide respondió sin titubeos: “Hola Jesús, el ceviche más famoso es el de Perú, conocido por su delicioso sabor”.

Robot incluyó al pisco y al pan con chicharrón de Perú entre los más reconocidos del mundo

La reacción fue inmediata. La mujer quedó visiblemente sorprendida y no ocultó su sonrisa al escuchar que un plato de Perú era reconocido en un espacio tecnológico. El gesto fue celebrado por quienes presenciaron la escena y por miles de usuarios en las redes sociales.

Motivada por la respuesta, la visitante continuó con nuevas interrogantes. Esta vez consultó sobre el pisco, y la máquina indicó que el producido en Perú es muy valorado por su calidad y por sus características únicas, lo que volvió a llamar la atención de los presentes.

Antes de despedirse, la turista hizo una última consulta, relacionada con el pan con chicharrón. “¿Dónde se come el mejor?”, preguntó. El humanoide respondió que este platillo se disfruta con mayor tradición en zonas andinas.

Como era de esperarse, el clip generó una ola de comentarios y usuarios en las redes aplaudieron que la comida sea reconocida en un país tan alejado de tierras peruanas.

Usuarios en TikTok crearon una imagen del robot de Dubái con la camiseta de Perú. Foto: composición LR/ TikTok

“Soy venezolana y para mí no solo el ceviche. Perú tiene la mejor comida del mundo”, “Ya los sabemos, pero nos encanta que lo repitan”, “He viajado por 135 países en 13 años, y si, el mejor ceviche del mundo lo comí en Perú”, fueron solo algunos mensajes en la caja de comentarios.

Museo del Futuro en Dubái

El Museo del Futuro es un lugar donde se presentan proyectos relacionados con la tecnología. Está ubicado en una zona empresarial de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Este espacio abrió al público en febrero de 2022 y fue impulsado por una iniciativa del propio gobierno de la ciudad. Desde entonces, se ha convertido en uno de los puntos más visitados por turistas. Su función principal es mostrar cómo la tecnología puede cambiar la vida diaria. En sus salas se ven propuestas ligadas a robots, sistemas inteligentes y nuevas formas de innovación.

