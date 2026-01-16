Lluvias en Piura provocan caída de cornisa del museo del BCR en plena zona céntrica

Parte de la infraestructura cayó en la vereda y no dejo heridos. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República / Cortesía

Parte de la infraestructura cayó en la vereda y no dejo heridos. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República / Cortesía

En Piura, tras dos días de lluvia de menor intensidad, una parte de la cornisa externa del museo del Banco Central de Reserva (BCR) cedió, dejando caer trozos de la infraestructura a la vereda y levantando una gran polvareda. Aunque el local se encuentra ubicado en una zona muy transitada por la población, en esta ocasión ninguna persona resultó herida tras el desplome.

El incidente se produjo la noche de este jueves 15 de diciembre, en la casa Cushing, ubicada frente a la Plaza de Armas de Piura. Este inmueble forma parte del centro histórico de la región norteña. La mañana de este viernes el museo amaneció cerrado. Además, alrededor de la cornisa dañada se instaló una malla que bloquea el paso a los transeúntes.

Al respecto, el BCR emitió un comunicado donde indicó que ha dispuesto el cierre temporal del establecimiento. Asimismo, la entidad señaló que el incidente habría sido generado por un debilitamiento de la infraestructura por las preocupaciones, así como por las vibraciones generadas por maquinaria pesada que viene ejecutando la obra de pistas y veredas en el centro de Piura.

Por último, la entidad apuntó que vienen evaluando la magnitud del daño en la cornisa externa para reforzar la infraestructura del edificio. Cabe señalar que la construcción del inmueble data del año 1912.