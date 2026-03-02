La conductora fue arrestada con su pareja en El Agustino. | Foto: composición LR/Difusión.

Un ciclista, de nombre Alexis (30), fue atropellado cuando participaba en una competencia deportiva en el carril central del kilómetro 21 de la Panamericana Sur, donde circulaban otros vehículos. Tras el impacto, ocurrido el domingo 1 de marzo en el distrito de San Bartolo, la conductora, identificada como Amanda Chávez Vera (29), se dio a la fuga en lugar de detenerse para auxiliar a la víctima, según testigos.

“Soy del Team Ventanilla, participé con mi equipo. No habrá pasado ni 5 kilómetros cuando sentí el choque de la camioneta. La mujer, supuestamente dice que no me vio, pero ella siguió. No tuvo la preocupación de estacionarse al lado derecho, darme los primeros auxilios”, señaló el afectado para ATV.

Producto del golpe, el agraviado, quien trabaja como obrero de construcción, sufrió lesiones en el rostro y los brazos. También se hirió las rodillas y perdió momentáneamente la movilidad en el hombro.

La organización del evento trasladó a la víctima rápidamente en una ambulancia hacia el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde le indicaron que deberá mantener reposo por al menos un mes, debido a que no puede caminar con normalidad. “Me sacaron placas, radiografías en la cabeza para ver si tenía sangrado interno. Me dijeron que no tenía ninguna fractura, pero sí que guarde reposo (…). Los gatos médicos los asumió un compañero de mi equipo de Ventanilla”, agregó.

El coronel Villanueva indicó para Canal N que tras ser dado de alta, Alexis se apersonó a la comisaría, donde proporcionó el video que sus compañeros habían grabado. En base a ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar el vehículo y, tras montar un operativo, catpurar a la responsable en El Agustino.

Chávez Vera fue detenida junto a su pareja, Jeremy Villegas Ortiz (29), y ambos fueron conducidos a la dependencia policial. Según el agraviado, la intervenida lo contactó solo después de que el video del incidente se hiciera viral.

Municipalidad de San Bartolo descartó haber organizado la competencia

Ante la difusión de la noticia del accidente, la autoridad edil señaló que la actividad de ciclismo en la Panamericana Sur no fue organizada ni autorizada por la comuna.

Asimismo, cuestionó que el uso del nombre y el escudo institucional en el material promocional del evento se realizó sin la debida autorización municipal, por lo que se adoptarán acciones legales. Por otra parte, precisó que el lugar donde ocurrió el accidente se encuentra fuera de la jurisdicción del distrito y que la municipalidad no autoriza la realización de eventos en la vía de la Panamericana Sur, al tratarse de una vía de competencia nacional.

