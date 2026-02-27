Abogado de la familia de Marzano afirma que Adrián Villar se comunicó con su padre tras atropellar y abandonar a la deportista

El abogado de la familia Marzano informó que las comunicaciones posteriores al accidente ya fueron entregadas a las autoridades. | Foto: Composición LR

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano incorporó nuevas diligencias este 26 de febrero, tras la revisión del teléfono móvil de Adrián Villar, detenido por el atropello ocurrido en San Isidro. El abogado de la familia informó que el análisis del dispositivo permitió identificar comunicaciones realizadas después del hecho, información que ya fue puesta a disposición de las autoridades.

En paralelo, el letrado señaló que también se vienen examinando grabaciones de cámaras vinculadas a los minutos previos y posteriores al choque. Con esos elementos, la defensa de los deudos sostiene que corresponde revisar tanto la conducta del conductor en la vía como sus acciones posteriores, mientras la Fiscalía determina los siguientes pasos.

Peritaje al celular de Adrián Villar: primera llamada fue a su padre tras el atropello, según abogado

Según el abogado de la familia, el peritaje al celular de Villar muestra que la primera llamada registrada tras el accidente fue dirigida a su padre. Después de esa comunicación, indicó que se detectaron otros contactos con personas cercanas, lo que quedó incorporado en la investigación.

"En lo que son llamadas, se ven los nombres de la señora Marisel y el papá. Se nota que la primera llamada que hace es al señor Juan (Rubén Villar), que es su papá", afirmó la defensa de la familia Marzano.

El representante legal sostuvo que esta secuencia se evalúa por lo que revela sobre lo ocurrido luego del impacto. En esa línea, remarcó que será el Ministerio Público el que defina el peso de esos registros dentro del caso y si aportan a una eventual redefinición de responsabilidades.

Revisión de videos: defensa de la familia sostiene que Villar cruzó la luz roja antes del choque

Respecto a los videos, el abogado afirmó que en las imágenes se aprecia la velocidad del vehículo y una presunta infracción, al señalar que Villar habría pasado una luz roja tras el atropello. También mencionó que el conductor reconoció esa falta, de acuerdo con su declaración.

Con lo recopilado hasta el momento, la defensa de la familia indicó que la calificación inicial del hecho podría revisarse, al plantear que existen elementos que ameritan analizar si corresponde mantener la figura de homicidio culposo o evaluar otra tipificación. Sobre una posible prisión preventiva, precisó que la decisión depende de la Fiscalía y de las pruebas reunidas.

