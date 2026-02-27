Neymar pierde los papeles e insulta a rival en pleno partido de Santos: "Con todo respeto, es un idiota"
Apenas culminó el primer tiempo del partido ante Vasco da Gama, el talentoso volante brasileño arremetió contra Thiago Mendes y recordó un episodio que protagonizaron en Francia.
- Real Madrid vs Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de Champions League
- Paulo Autuori advierte que se va de Sporting Cristal si club decide fichar un extranjero tras clasificar en Copa Libertadores: "Yo no me quedo"
Neymar sigue en pie de lucha para volver a su mejor versión y ser considerado por Carlo Ancelotti para disputar la próxima Copa del Mundo con la selección brasileña. Más allá del doblete que anotó para el triunfo 2-1 de Santos sobre Vasco da Gama, el talentoso futbolista protagonizó un polémico episodio con el volante Thiago Mendes.
Al exjugador del Barcelona no le gustó nada el accionar de su compatriota. Apenas finalizó el primer tiempo, 'Ney' expresó un fuerte calificativo en contra del mediocampista de 33 años.
PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: 'Se desordena un poco'
Neymar insulta a jugador de Vasco da Gama
Neymar recordó un suceso que le tocó vivir en el PSG de Francia cuando se enfrentó a Mendes. Asimismo, lanzó una fuerte advertencia previo al inicio del segundo tiempo.
"Con todo respeto, es un idiota. Ya me lesionó una vez en el Paris Saint-Germain, y hoy amenaza con volver a hacerlo. A ver si tiene la valentía de volver a lesionarme", sostuvo para las cámaras de Premiere.
PUEDES VER: Lionel Messi se arrepiente de no priorizar su educación: 'Ahora estoy con celebridades y te sentís un ignorante'
Neymar Jr. le responde a sus críticos tras anotar con Santos
Por otra parte, respecto a las críticas por su desempeño con el Santos, Neymar tomó esto como algo habitual en el deporte. 'Ney' fue claro al mencionar que solo está enfocado en llegar a su mejor forma.
"Hoy fue complicado, pero conseguimos los tres puntos, independientemente de la forma que sea. La semana pasada, dijeron que era el peor jugador del mundo. Creo que jugué mejor el partido anterior. El fútbol es así, un día eres un jubilado y el otro tienes que ir al Mundial. Vivo un día de cada vez, estoy trabajando, intentando alcanzar mi mejor forma", agregó para los medios de comunicación.