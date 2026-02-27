HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Álvarez continúa en carrera electoral | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Neymar pierde los papeles e insulta a rival en pleno partido de Santos: "Con todo respeto, es un idiota"

Apenas culminó el primer tiempo del partido ante Vasco da Gama, el talentoso volante brasileño arremetió contra Thiago Mendes y recordó un episodio que protagonizaron en Francia.

Neymar regresó al Santos tras su breve paso por Arabia Saudita. Foto: Premiere
Neymar regresó al Santos tras su breve paso por Arabia Saudita. Foto: Premiere

Neymar sigue en pie de lucha para volver a su mejor versión y ser considerado por Carlo Ancelotti para disputar la próxima Copa del Mundo con la selección brasileña. Más allá del doblete que anotó para el triunfo 2-1 de Santos sobre Vasco da Gama, el talentoso futbolista protagonizó un polémico episodio con el volante Thiago Mendes.

Al exjugador del Barcelona no le gustó nada el accionar de su compatriota. Apenas finalizó el primer tiempo, 'Ney' expresó un fuerte calificativo en contra del mediocampista de 33 años.

lr.pe

Neymar insulta a jugador de Vasco da Gama

Neymar recordó un suceso que le tocó vivir en el PSG de Francia cuando se enfrentó a Mendes. Asimismo, lanzó una fuerte advertencia previo al inicio del segundo tiempo.

"Con todo respeto, es un idiota. Ya me lesionó una vez en el Paris Saint-Germain, y hoy amenaza con volver a hacerlo. A ver si tiene la valentía de volver a lesionarme", sostuvo para las cámaras de Premiere.

lr.pe

Neymar Jr. le responde a sus críticos tras anotar con Santos

Por otra parte, respecto a las críticas por su desempeño con el Santos, Neymar tomó esto como algo habitual en el deporte. 'Ney' fue claro al mencionar que solo está enfocado en llegar a su mejor forma.

"Hoy fue complicado, pero conseguimos los tres puntos, independientemente de la forma que sea. La semana pasada, dijeron que era el peor jugador del mundo. Creo que jugué mejor el partido anterior. El fútbol es así, un día eres un jubilado y el otro tienes que ir al Mundial. Vivo un día de cada vez, estoy trabajando, intentando alcanzar mi mejor forma", agregó para los medios de comunicación.

