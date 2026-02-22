HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

La figura de Willax Televisión precisó que, aunque figura como propietaria del vehículo, no conducía el auto al momento del accidente y que este se encontraba en posesión de otra persona desde 2025.

La familia de Lizeth Marzano exige sanciones firmes Foto: Composición LR
La familia de Lizeth Marzano exige sanciones firmes Foto: Composición LR | Redes sociales

La periodista Marisel Linares no se presentó a la citación policial en el marco de la investigación por la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano, quien fue presuntamente embestida por Adrián Villar Chirinos, hijastro de la figura de Willax Televisión. Según se informó, el vehículo involucrado en el fatal accidente estaría registrado a nombre de la comunicadora.

Al no acudir a la diligencia ni presentar una justificación formal, Linares podría ser incluida en la investigación preliminar por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. La abogada de la familia Marzano adelantó que solicitarán que la periodista sea citada de manera compulsiva a fin de que rinda su manifestación.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares es citada a declarar por carro registrado a su nombre implicado en atropello de deportista Lizeth Marzano

lr.pe

Abogada de la familia Marzano se pronuncia

Tras la inasistencia de Marisel Linares a la citación programada para el sábado 21 de febrero, la defensa legal de la familia sostuvo: "Lo que entendemos es que no está colaborando con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”. Además, anticipó que evalúan pedir formalmente su incorporación en la investigación bajo la figura de encubrimiento u obstrucción a la justicia.

La letrada también precisó que la ausencia de una justificación documentada ha sido interpretada como una negativa a colaborar con las autoridades. En ese contexto, la familia de la joven promesa del deporte exige que el caso sea esclarecido y que no quede impune.

PUEDES VER: Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

lr.pe

Periodista Marisel Linares se pronunció sobre la muerte de Lizeth Marzano

A través de sus redes sociales, la periodista lamentó profundamente lo ocurrido la noche del martes 17 de febrero en la zona de El Golf, en el distrito de San Isidro. "Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marzano Noguera", expresó.

En la misma línea, reiteró que, aunque figura como propietaria del vehículo, no conducía el auto al momento del accidente y que este se encontraba en posesión de otra persona desde septiembre de 2025. Además, envió sus condolencias a los familiares de la deportista: "Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia".

Notas relacionadas
Periodista Marisel Linares es citada a declarar por carro registrado a su nombre implicado en atropello de deportista Lizeth Marzano

Periodista Marisel Linares es citada a declarar por carro registrado a su nombre implicado en atropello de deportista Lizeth Marzano

LEER MÁS
Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares es citada a declarar por carro registrado a su nombre implicado en atropello de deportista Lizeth Marzano

Periodista Marisel Linares es citada a declarar por carro registrado a su nombre implicado en atropello de deportista Lizeth Marzano

LEER MÁS
Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY EN VIVO vía Disney Plus por semifinal del Rio Open 2026

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

6 congresistas murieron entre 2021 y 2026: ¿quiénes son?

Espectáculos

Natalie Vértiz asegura que Yaco Eskenazi nunca ha sido un 'mantenido' y destaca su rol como padre: “Él la tiene muy en claro”

Vanessa López reta a 'Tomate' Barraza por presunto romance con Andrea Muñoz, ex de su primo José María Barraza: "¿Por qué no aclaras?"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

6 congresistas murieron entre 2021 y 2026: ¿quiénes son?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025