La periodista Marisel Linares no se presentó a la citación policial en el marco de la investigación por la muerte de la joven deportista Lizeth Marzano, quien fue presuntamente embestida por Adrián Villar Chirinos, hijastro de la figura de Willax Televisión. Según se informó, el vehículo involucrado en el fatal accidente estaría registrado a nombre de la comunicadora.

Al no acudir a la diligencia ni presentar una justificación formal, Linares podría ser incluida en la investigación preliminar por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. La abogada de la familia Marzano adelantó que solicitarán que la periodista sea citada de manera compulsiva a fin de que rinda su manifestación.

Abogada de la familia Marzano se pronuncia

Tras la inasistencia de Marisel Linares a la citación programada para el sábado 21 de febrero, la defensa legal de la familia sostuvo: "Lo que entendemos es que no está colaborando con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”. Además, anticipó que evalúan pedir formalmente su incorporación en la investigación bajo la figura de encubrimiento u obstrucción a la justicia.

La letrada también precisó que la ausencia de una justificación documentada ha sido interpretada como una negativa a colaborar con las autoridades. En ese contexto, la familia de la joven promesa del deporte exige que el caso sea esclarecido y que no quede impune.

Periodista Marisel Linares se pronunció sobre la muerte de Lizeth Marzano

A través de sus redes sociales, la periodista lamentó profundamente lo ocurrido la noche del martes 17 de febrero en la zona de El Golf, en el distrito de San Isidro. "Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marzano Noguera", expresó.

En la misma línea, reiteró que, aunque figura como propietaria del vehículo, no conducía el auto al momento del accidente y que este se encontraba en posesión de otra persona desde septiembre de 2025. Además, envió sus condolencias a los familiares de la deportista: "Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia".