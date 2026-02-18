La deportista peruana Lizeth Marzano Noguera, seleccionada nacional de apnea (buceo libre) y campeona en la modalidad Bialeta de la categoría senior, falleció la madrugada del 18 de febrero tras ser atropellada la noche del martes en el distrito de San Isidro.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf. De acuerdo con la información difundida, el vehículo involucrado sería un sedán negro con lunas polarizadas, cuyo conductor se dio a la fuga después del impacto.

Entidades deportivos lamentaron el fallecimiento de Marzano Noguera.

Deportista era instructora de FGC Internacional

La muerte fue confirmada por el portal deportivo Punto de Juego, que destacó su trayectoria como seleccionada nacional. Marzano Noguera había registrado un récord nacional, era multicampeona de pesca submarina y tenía el título más alto del país en su categoría.

Por su parte, la Freedive Gravedad Cero, Agencia Americana de Apnea, lamentó la partida de la joven instructora de FGC Internacional. “Fue una gran atleta de la selección nacional, una apasionada de este deporte y un ejemplo de entrega, disciplina y superación personal. Siempre la recordaremos por su energía, su sonrisa, su espíritu amigable y, sobre todo, por su gran calidad humana. Su trágica partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones”, se lee en una publicación que compartieron en redes sociales.

El caso está siendo investigado por la Comisaría de Orrantia y el área de Homicidios, que están revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable. Familiares y conocidos de la fallecida han solicitado a vecinos o conductores que hayan transitado por el lugar y cuenten con grabaciones que las entreguen a la Policía o se comuniquen al 105.

