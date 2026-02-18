HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Sociedad

Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

El accidente ocurrió en la avenida Camino Real, cuando un automóvil sedán negro impactó a la deportista frente al ingreso del Golf.

Lizeth Marzano Noguera fue instructora de FGC Internacional.
Lizeth Marzano Noguera fue instructora de FGC Internacional. | Foto: composición LR.

La deportista peruana Lizeth Marzano Noguera, seleccionada nacional de apnea (buceo libre) y campeona en la modalidad Bialeta de la categoría senior, falleció la madrugada del 18 de febrero tras ser atropellada la noche del martes en el distrito de San Isidro.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf. De acuerdo con la información difundida, el vehículo involucrado sería un sedán negro con lunas polarizadas, cuyo conductor se dio a la fuga después del impacto.

TE RECOMENDAMOS

CENSURAN A JOSÉ JERÍ Y GUERRA FUJIMORISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Entidades deportivos lamentaron el fallecimiento de Marzano Noguera.

Entidades deportivos lamentaron el fallecimiento de Marzano Noguera.

PUEDES VER: Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

lr.pe

Deportista era instructora de FGC Internacional

La muerte fue confirmada por el portal deportivo Punto de Juego, que destacó su trayectoria como seleccionada nacional. Marzano Noguera había registrado un récord nacional, era multicampeona de pesca submarina y tenía el título más alto del país en su categoría.

Por su parte, la Freedive Gravedad Cero, Agencia Americana de Apnea, lamentó la partida de la joven instructora de FGC Internacional. “Fue una gran atleta de la selección nacional, una apasionada de este deporte y un ejemplo de entrega, disciplina y superación personal. Siempre la recordaremos por su energía, su sonrisa, su espíritu amigable y, sobre todo, por su gran calidad humana. Su trágica partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones”, se lee en una publicación que compartieron en redes sociales.

El caso está siendo investigado por la Comisaría de Orrantia y el área de Homicidios, que están revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable. Familiares y conocidos de la fallecida han solicitado a vecinos o conductores que hayan transitado por el lugar y cuenten con grabaciones que las entreguen a la Policía o se comuniquen al 105.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Municipalidad de Lima suspende obras de la Nueva Vía Rápida Javier Prado: esperan la emisión de informe técnico

Municipalidad de Lima suspende obras de la Nueva Vía Rápida Javier Prado: esperan la emisión de informe técnico

LEER MÁS
Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

LEER MÁS
Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Campeona nacional de buceo libre fallece tras ser atropellada en San Isidro: conductor se habría dado a la fuga

Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

Regatas vs UVIV Ecuador EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal juegan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley 2026?

Sociedad

Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multarán hasta con medio millón de soles a los partidos que no presenten información financiera de aportes y gastos

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025