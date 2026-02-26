HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
Sociedad

Detención de Adrián Villar: Fiscalía sustenta orden contra joven por riesgo de fuga y obstaculización de la verdad

La Fiscalía alertó que, a pesar de que Adrián Villar entregó su pasaporte, no se descarta una eventual fuga al extranjero porque, anteriormente, salió del Perú en reiteradas ocasiones y cuenta con los medios para volver a hacerlo. El Ministerio Público precisó que durante la detención se pedirán los videos pendientes de visualizar que contribuyan a la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera. Además, se hará una pericia toxicológica a Villar. 

Adrián Villar estará detenido hasta el 28 de febrero. Foto: Composición/LR
Adrián Villar, acusado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, fue detenido por la Policía Nacional del Perú la madrugada de este jueves 26 de febrero, a las 3:55 a.m. Su captura se produjo luego de que el Poder Judicial del Perú aprobara el pedido del Ministerio Público del Perú, tras la difusión de videos que lo vinculan —junto a su entorno— con hechos ocurridos horas después del atropello de Marzano Noguera el martes 17 de este mes.

El despacho de la Fiscalía Penal de San Isidro pidió que se cambie el impedimento de salida del país contra Villar por la detención preliminar por 3 días. Según sostiene el Ministerio Público, la solicitud se basa en un supuesto peligro de fuga y obstaculización de la justicia.

El detalle del pedido de la Fiscalía contra Adrián Villar

Se mencionó que, a pesar de que Villar entregó su pasaporte a las autoridades, este cuenta con un récord migratorio a Chile, Estados Unidos, Colombia, México y España. Por esta razón, precisan, "existe aún la posibilidad de que el denunciado pueda intentar sustraerse de la investigación u obstruir la misma, realizando algún acto de obstaculización".

La autoridad judicial mencionó que el joven tiene las facilidades y medios económicos para salir del país.

En esa misma línea, la Fiscalía argumentó que Villar se habría presentado ante las autoridades después del plazo de flagrancia delictiva, "evitando de esta manera que se practique la diligencia de dosaje etílico, que podría determinar una agravación de la pena, faltando realizarse aún una pericia toxicológica, a fin de terminar el consumo de algún tipo de drogas el día de los hechos investigados".

Durante esos 3 días de detención preliminar, el Ministerio Público realizará 6 diligencias pendientes: requerir a la Unidad Especializada que precise los videos que se encuentren pendientes de visualizar para que se determine su utilidad, pertinencia y conducencia. Además, se pedirá a la misma área que informe sobre los daños que tuvo el vehículo que atropelló a la deportista.

Asimismo, se tomará la declaración de la periodista Marisel Linares, quien fue recientemente incluida en las investigaciones. De igual manera, se solicitará a una notaria detallar sobre el estado de la presunta donación realizada por la comunicadora al vehículo.

Pero no solo eso, también se realizará un examen toxicológico a Adrián Villar y todos los demás actos de investigación que resulten necesarios.

"Compulsados los presupuestos desarrollados, se puede concluir que existe un riesgo razonable de que el investigado, dada la gravedad de los delitos imputados y la superioridad de la pena, pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, e incluso podría darse a la fuga, ya que cuenta con los medios y recursos para hacerlo, tanto más si esta conducta habría sido desplegada al momento de los hechos, según la descripción fáctica del Ministerio Público", se lee en la resolución.

Actualmente, Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito.

Detención de Adrián Villar: Fiscalía sustenta orden contra joven por riesgo de fuga y obstaculización de la verdad

