El joven atropelló a la joven promesa del deporte el 18 de febrero Foto: Composición LR | Difusión

El joven atropelló a la joven promesa del deporte el 18 de febrero Foto: Composición LR | Difusión

Adrián Villar Chirinos se presentó ante la Fiscalía para rendir su testimonio tras atropellar a la deportista Lizeth Marzano durante la madrugada del miércoles 18 de febrero, mientras la joven promesa corría como parte de sus entrenamientos diarios. Según las cámaras de seguridad, el hijastro de la periodista Marisel Linares desapareció de la escena tras el hecho y no socorrió a la campeona nacional de buceo, quien perdió la vida a consecuencia del choque.

Villar se puso a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que la Fiscalía no ha dictado prisión preliminar, pese a la flagrancia. Según informó el dominical 'Punto final', la Policía Nacional del Perú no consideró necesaria la detención del joven, luego de que no se presentara dentro del plazo legal tras el accidente.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Auto involucrado en el accidentre es propiedad de la periodista Marisel Linares

Según informó ATV Matinal, el auto, propiedad de la periodista Marisel Linares, se encuentra desde el viernes 20 de febrero en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. El vehículo presenta abolladuras que evidencian la magnitud del accidente que acabó con la vida de la deportista de 33 años.

Además, algunos expertos han señalado que, en el caso Marzano, se registra la presunción de tres delitos: homicidio culposo, fuga y omisión del auxilio. Asimismo, llama la atención que Lizeth Marzano no hay sido auxiliada oportunamente, teniendo en cuanta que, a solo a cuatro cuadras del lugar del accidente, se encuentran varias clínicas donde pude recibir atención inmediata.