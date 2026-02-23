HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Hernando de Soto será el nuevo premier | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Adrián Villar se presentó a la Fiscalía a rendir su testimonio tras atropellar a deportista Lizeth Marzano

El hijastro de la periodista Marisel Linares acudió acompañado de su defensa, quien sostuvo que el joven no se encontraba bajo los efectos del alcohol durante el fatal accidente.  

El joven atropelló a la joven promesa del deporte el 18 de febrero Foto: Composición LR
El joven atropelló a la joven promesa del deporte el 18 de febrero Foto: Composición LR | Difusión

Adrián Villar Chirinos se presentó ante la Fiscalía para rendir su testimonio tras atropellar a la deportista Lizeth Marzano durante la madrugada del miércoles 18 de febrero, mientras la joven promesa corría como parte de sus entrenamientos diarios. Según las cámaras de seguridad, el hijastro de la periodista Marisel Linares desapareció de la escena tras el hecho y no socorrió a la campeona nacional de buceo, quien perdió la vida a consecuencia del choque.

Villar se puso a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que la Fiscalía no ha dictado prisión preliminar, pese a la flagrancia. Según informó el dominical 'Punto final', la Policía Nacional del Perú no consideró necesaria la detención del joven, luego de que no se presentara dentro del plazo legal tras el accidente.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Auto involucrado en el accidentre es propiedad de la periodista Marisel Linares

Según informó ATV Matinal, el auto, propiedad de la periodista Marisel Linares, se encuentra desde el viernes 20 de febrero en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. El vehículo presenta abolladuras que evidencian la magnitud del accidente que acabó con la vida de la deportista de 33 años.

Además, algunos expertos han señalado que, en el caso Marzano, se registra la presunción de tres delitos: homicidio culposo, fuga y omisión del auxilio. Asimismo, llama la atención que Lizeth Marzano no hay sido auxiliada oportunamente, teniendo en cuanta que, a solo a cuatro cuadras del lugar del accidente, se encuentran varias clínicas donde pude recibir atención inmediata.

Notas relacionadas
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares por ocultar que su hijastro conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares por ocultar que su hijastro conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

Ignacio Buse alcanza el top 70 en el ranking ATP y se alista para el Chile Open 2026: ¿cuándo y contra quién jugará?

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Espectáculos

Laura Spoya reaparece en redes sociales acompañada de sus hijos tras delicada operación a la columna: "Mi curita para el corazón"

'La República Animal', la sátira inspirada en la novela de George Orwell que interpela la política peruana actual

Rebeca Escribens revela la razón por la que casi rechaza ser parte de 'América Hoy': "Me rehusaba"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025