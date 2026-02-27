HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Después de la victoria 3-1 contra Universitario, la entrenadora peruana señaló el motivo por el que Se-Yun Park no ha tenido muchas oportunidades con Géminis en la Liga Peruana de Vóley.

Natalia Málaga señaló por qué no juega surcoreana Se-Yun Park. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes
Géminis dio el batacazo tras derrotar por 3-1 a Universitario en el partido pendiente de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Natalia Málaga escaló hasta la cuarta posición en la recta final de la segunda etapa del torneo. Al término del encuentro, la entrenadora peruana fue consultada sobre la poca participación de la surcoreana Se-Yun Park a lo largo de la campaña.

Con total sinceridad, Málaga señaló que la voleibolista asiática aún no tiene el nivel para jugar a esta altura de la temporada. Además, precisó que en su equipo hay otras extranjeras por delante de ella.

PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: Se desordena un poco

lr.pe

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega con Géminis

"Tenemos un déficit de bloque y Se-Yun no está apta todavía para jugar en un nivel de los que estamos enfrentando contra los mejores equipos de la liga y tenemos que asegurar. Aparte, tengo que sacrificar a una de las extranjeras, no puedo tener cuatro. Yo no voy a cometer el error de meter a cuatro", declaró para la prensa local en zona mixta.

Asimismo, sostuvo que tácticamente tiene voleibolistas que cumplen con creces en su posición. "Entonces, tengo que jugar con mis piezas claves, que sé que me van a proteger en esa parte. Necesitamos mucho bloqueo. Tenemos tres bloqueos grandazas y a veces no sincronizan bien con mis puntas. En mis palabras, es jod*** arriesgar esa parte", añadió.

PUEDES VER: Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga

lr.pe

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario se quedó en el tercer lugar con 44 puntos, mientras que Géminis subió hasta la cuarta casilla con 28 unidades.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
3.Universitario1815348:1744
4.Deportivo Géminis1810835:3128
5.Regatas Lima1810838:3327
6.Atlético Atenea189838:3529
7.Circolo Sportivo Italiano189931:3924
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614
