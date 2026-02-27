Gobierno deja sin efecto el uso de la frase institucional "¡El Perú a toda máquina!"

El logo y frase la "El Perú a toda máquina", oficializada por José Jerí, quedaron sin efecto. Así lo determinó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por Denisse Miralles, en una resolución publicada el último jueves 26 en el diario El Peruano.

El documento deroga la normativa aprobada el año pasado (RM N° 366-2025-PCM), la cual exigía a todas las entidades del Estado incluir dicho eslogan en su publicidad institucional y en los mensajes sobre los servicios brindados a la población.

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM argumentó que el gobierno de José Balcázar definirá su propia política de gobierno considerando las líneas prioritarias del país.

José Jerí estableció frase "El Perú a toda máquina"

A fines de diciembre, el Gobierno de José Jerí quien estableció que como parte de la política de comunicación social el uso obligatorio de la frase "¡El Perú a toda máquina!". Establecieron que debía ser utilizada en todas las instituciones del Estado a partir del miércoles 31 de diciembre.

"Establecer como política de comunicación social, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo, el uso del logo y la frase: “¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!”, en toda publicidad institucional informativa y aquella por la que se le comunique a la población los servicios que se le brinda", se lee en la resolución.

En diálogo con canal N, el especialista en marketing político, Miguel Antezana, aseguró que la frase impuesta por el Gobierno no es considerada —en términos estrictamente técnicos— como parte de una política de comunicación por parte del Ejecutivo. "Es simplemente el establecimiento de un eslogan, de un lema para diferenciar a este producto que se llama José Jerí y mucho menos se ayudará a combatir la inseguridad ciudadana".

"Es una acción aislada dentro del marco de promoción de la imagen de Jerí. (…) Es algo que se viene aplicando desde hace muchos gobiernos atrás, es un rezago del marketing político", explicó.