Arequipa, Tumbes, Piura y Lambayeque son las principales regiones afectadas por huaicos: carreteras bloqueadas y vías destruidas afectan el tránsito en el país

En Ica, el huaico en Ocucaje bloqueó la Panamericana Sur, dejando a cientos de vehículos varados, mientras que en Piura y Tumbes también se reportan interrupciones viales. | Foto: Wilder Pari

En Ica, el huaico en Ocucaje bloqueó la Panamericana Sur, dejando a cientos de vehículos varados, mientras que en Piura y Tumbes también se reportan interrupciones viales. | Foto: Wilder Pari

Las intensas lluvias registradas entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero han generado huaicos, deslizamientos y activación de quebradas en diversas regiones del país, provocando la interrupción y restricción del tránsito en carreteras nacionales. De acuerdo con reportes oficiales y autoridades locales, Arequipa, Ica, Piura, Tumbes y Lambayeque concentran los eventos más recientes que afectan la transitabilidad.

Según los avisos difundidos por entidades como el Senamhi y los reportes actualizados de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) hasta la mañana del lunes 23 de febrero, varias vías presentan tránsito interrumpido o restringido debido a huaicos de lodo y piedras, deslizamientos y acumulación de material en la plataforma.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Situación de las carreteras en Perú tras huaicos HOY, lunes 23 de febrero, según el reporte de Sutran. Foto: Alerta de estado de vía (Sutran)

Arequipa reporta activación de torrenteras, destrucción de viviendas y subsidio para damnificados

La tarde del domingo 22 de febrero, la ciudad de Arequipa soportó una lluvia intensa que activó múltiples torrenteras en la zona urbana. Uno de los puntos más críticos fue el distrito de Cerro Colorado, donde el agua descendió con fuerza, inundando calles y arrastrando objetos a su paso.

En la avenida Metropolitana, una persona fue arrastrada por la corriente mientras intentaba retirar su vehículo, siendo auxiliada por vecinos. También se reportaron emergencias en Yanahuara, donde la torrentera Chullo incrementó su caudal tras la caída de un huaico, lo que provocó el colapso de un muro de contención.

Las precipitaciones generaron inundaciones en sectores como Buena Vista, Vista Alegre y Cooperativa Abogados. Distritos como Cayma, Sachaca y Alto Selva Alegre también registraron desbordes. El Senamhi informó que el río Socabaya alcanzó un caudal de 59.14 metros cúbicos por segundo en la estación Tingo Grande, ubicándose en umbral hidrológico naranja. Además, se reportaron lahares en el volcán Misti en diversas quebradas.

En el Cercado de Arequipa, la urbanización Flora Tristán resultó gravemente afectada tras el rebalse de la torrentera Chullo. El desborde inundó viviendas con lodo y piedras, destruyó vías, derribó postes de alumbrado público y arrasó con vehículos estacionados. Vecinos de la zona reportaron daños en sus viviendas y la interrupción de servicios básicos.

Desde la madrugada del 16 de febrero, lluvias entre moderadas e intensas han provocado el desborde de ríos y torrenteras que cubrieron de lodo amplias zonas de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. También se reportó la inundación del terminal terrestre, centros educativos, carreteras y vías férreas, lo que obligó a suspender viajes y servicios. Brigadas y maquinaria pesada continúan retirando lodo y escombros en los sectores más afectados.

En medio de la emergencia, el Gobierno anunció la entrega de un subsidio mensual de S/500 a familias cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables tras las lluvias. El beneficio será otorgado por un plazo máximo de hasta dos años mediante el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), implementado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El subsidio está dirigido exclusivamente a damnificados cuyas casas hayan sido evaluadas técnicamente como destruidas o no habitables. En distritos como Cayma se han identificado al menos 220 viviendas afectadas, aunque aún se determina cuántas cumplirán los requisitos para acceder al apoyo. Para ello, las municipalidades deberán realizar el empadronamiento mediante fichas EDAN, tras lo cual el ministerio validará la información y procederá con la asignación del bono.

El plazo estimado para la entrega del subsidio es de entre un mes y un mes y medio, mientras que los gobiernos locales deberán garantizar alojamiento temporal a las familias afectadas durante el proceso.

Situación actual de las calles de Arequipa tras los huaicos del lunes 23 de febrero. Foto: Wilder Pari.

Ica mantiene tránsito restringido en la Panamericana Sur por huaico en Ocucaje

En la región Ica, un nuevo huaico registrado alrededor de las 06:00 horas del lunes 23 de febrero volvió a bloquear el kilómetro 337 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje. Cientos de vehículos de carga pesada y de transporte de pasajeros permanecen varados en un tramo aproximado de 20 kilómetros.

La fila de unidades alcanza desde el kilómetro 317, en el distrito de Santiago, en sentido norte-sur. Conductores habrían intentado avanzar invadiendo el carril contrario, generando mayor congestión en la zona.

Durante el fin de semana ya se habían producido eventos similares que dañaron parte de la capa asfáltica. Maquinaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realiza trabajos de limpieza y recuperación de la vía para restablecer el tránsito al 100 %. Mientras tanto, servicios de transporte interprovincial informal han elevado tarifas al utilizar rutas alternas. Por ejemplo, se reporta que el pasaje de Ica a Palpa se elevó a 50 soles, cuando su precio regular era de S/20. Asimismo, el precio para trasladarse a Nasca pasó de S/30 a S/80.

Los reportes de Sutran señalan que en este punto de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur el tránsito permanece restringido debido a huaico.

Tránsito restringido en la región Ica debido al deslizamiento de rocas y lodo. Foto: Sutrán

Piura y Tumbes: lluvias intensas y bloqueos en la costa norte

En el norte del país, el distrito de Máncora, en la provincia de Talara (Piura), soportó más de cinco horas de lluvia intensa entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de febrero. El evento estuvo acompañado de tormenta eléctrica y la caída de un rayo en zona urbana, lo que provocó cortes de energía eléctrica que afectaron viviendas y establecimientos turísticos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que las precipitaciones ocasionaron daños en viviendas y afectaron el tránsito en vías locales. Además, se reportaron lluvias con descargas eléctricas en otros distritos como Pítipo, Batán Grande, Chongoyape y Tumán.

Los reportes de Sutran actualizados al lunes 23 de febrero indican tránsito interrumpido en el kilómetro 134 de la Carretera Longitudinal de la Costa Norte, en el tramo correspondiente a Los Órganos, provincia de Talara, debido a un deslizamiento de lodo. Asimismo, en el kilómetro 1167, en el sector Máncora, se registra tránsito restringido por huaico de piedras y lodo.

En la región Tumbes también se han reportado precipitaciones intensas durante los últimos días, aunque hasta el momento los reportes oficiales se concentran en afectaciones en tramos del norte de Piura.

Reporte de Sutrán sobre el norte del país. Foto: Reporte situacional de Sutrán

PUEDES VER: Chofer de miniván muere tras ser atacado en la Vía de Evitamiento mientras llamaba a pasajeros en paradero Acho

Lambayeque: inundaciones y crecida de ríos

En la región Lambayeque, durante la noche del domingo 22 de febrero y la madrugada del lunes 23 se registraron lluvias acompañadas de truenos y relámpagos en la mayoría de distritos. En la ciudad de Chiclayo las precipitaciones fueron de moderada intensidad, mientras que en Pítipo, Batán Grande, Chongoyape y Tumán se reportaron descargas eléctricas.

En Chiclayo, una cornisa ubicada en el techo de la puerta principal del palacio municipal se desprendió y cayó a la vía pública debido a las precipitaciones. No se reportaron personas heridas y la zona fue acordonada.

El incremento del caudal del río La Leche generó alerta en poblaciones cercanas ante el riesgo para el puente colgante Incahuasi. Asimismo, se reportó la crecida del río Zaña, situación que dejó aislados a tres centros poblados, obligando a algunos pobladores a cruzar el afluente en bote para poder trasladarse y abastecerse.

En paralelo, en el distrito de Máncora, provincia de Talara (Piura), se registraron más de cinco horas de lluvia intensa entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, acompañadas de tormenta eléctrica. La caída de un rayo en zona urbana provocó interrupciones del servicio eléctrico en viviendas y establecimientos.

Bloqueos y tránsito restringido en carreteras, reporta Sutrán

De acuerdo con el mapa de alertas del Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran, actualizado al lunes 23 de febrero, se registran varios puntos críticos en la Red Vial Nacional.

En la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, a la altura del kilómetro 337 en Ica (Ocucaje), el tránsito permanece restringido por huaico. En la Costa Norte, en el kilómetro 134 en Los Órganos (Piura), se reporta tránsito interrumpido por deslizamiento de lodo, mientras que en el kilómetro 1167 en Máncora el tránsito es restringido por huaico de piedras y lodo.

Asimismo, en la Carretera Longitudinal de la Sierra Norte, en el kilómetro 205+250 en la región Huánuco (Ambo), se reporta tránsito interrumpido por huaico de piedras y lodo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.