HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Judicialidad

Dictan 18 meses de prisión preventiva para acusados de asesinar a alias "Wino"

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa dictó prisión preventiva de 18 meses para dos acusados del asesinato de Hermes Reyes Ataviós, alias Wino.

Los acusados enfrentan cargos por sicariato y tenencia ilegal de armas. Fuente: Difusión.
Los acusados enfrentan cargos por sicariato y tenencia ilegal de armas. Fuente: Difusión.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, dispuso la prisión preventiva por 18 meses para Jean Cristopher Yraita Jáuregui y Henderson Alexis Francisco Polo, acusados del asesinato a balazos de Hermes Reyes Ataviós, alias Wino, ocurrido en la urbanización Las Brisas en Nuevo Chimbote, la tarde del pasado 4 de febrero.

Según la tesis del Ministerio Público, ambos acusados forman parte de una banda criminal dedicada al sicariato, que previo al crimen, habían realizado el seguimiento y reglaje de la víctima. En el teléfono de Yraita Jáuregui la policía encontró imágenes de la víctima.

Durante la audiencia se conoció que el cuerpo de alias Wino presentaba 11 impactos de bala. Los imputados son acusados de los delitos de sicariato, agrupación ilícita, y tenencia ilegal de armas.

Notas relacionadas
Adulta mayor llora al notar que le robaron en hospital de Chimbote el dinero que juntó para los análisis de su hija con cáncer: “¿Por qué son malos?”

Adulta mayor llora al notar que le robaron en hospital de Chimbote el dinero que juntó para los análisis de su hija con cáncer: “¿Por qué son malos?”

LEER MÁS
Corte del Santa convoca a mujeres líderes para integrar el Programa de Orientadoras Judiciales

Corte del Santa convoca a mujeres líderes para integrar el Programa de Orientadoras Judiciales

LEER MÁS
Dr. Oscar Pérez Sánchez lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial

Dr. Oscar Pérez Sánchez lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Marcas de origen asiático obtienen su mayor presencia en el mercado peruano en los últimos tres años

Judicialidad

Presidente de Corte y nuevo jefe de la DIVPOL sostienen importante reunión de trabajo

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura en ordenación arzobispal

Corte de Piura se une a la lucha contra la criminalidad en el transporte multimodal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

José María Balcázar sobre Hernando de Soto: "Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025