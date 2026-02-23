Dictan 18 meses de prisión preventiva para acusados de asesinar a alias "Wino"

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, dispuso la prisión preventiva por 18 meses para Jean Cristopher Yraita Jáuregui y Henderson Alexis Francisco Polo, acusados del asesinato a balazos de Hermes Reyes Ataviós, alias Wino, ocurrido en la urbanización Las Brisas en Nuevo Chimbote, la tarde del pasado 4 de febrero.

Según la tesis del Ministerio Público, ambos acusados forman parte de una banda criminal dedicada al sicariato, que previo al crimen, habían realizado el seguimiento y reglaje de la víctima. En el teléfono de Yraita Jáuregui la policía encontró imágenes de la víctima.

Durante la audiencia se conoció que el cuerpo de alias Wino presentaba 11 impactos de bala. Los imputados son acusados de los delitos de sicariato, agrupación ilícita, y tenencia ilegal de armas.