Alerta roja por incremento de temperatura en Lima y 9 regiones: Senamhi advierte hasta 37ºC
El organismo prevé días con elevada radicación UV, sensación de bochorno y ráfagas de viento durante las tardes. Además, se estiman temperaturas de hasta 36 °C en la costa sur y entre 30 °C y 37 °C en la costa norte.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas en la costa peruana, previsto del lunes 23 al miércoles 25 de febrero. El fenómeno afectará varias regiones del litoral y estará acompañado de elevada radiación ultravioleta, ráfagas de viento y sensación de bochorno.
Según el aviso meteorológico N.º 58, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación UV, especialmente en Lima Metropolitana y otras ciudades costeras. Durante esos días, las temperaturas podrían alcanzar hasta 36 °C en la costa sur, mientras que se esperan ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, principalmente por la tarde.
Las jurisdicciones más expuestas son:
- Áncash
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Callao
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Tacna
Fenómeno climático afectará varias regiones del litoral peruano con altas temperaturas y radiación UV. Foto: Senamhi.
Temperaturas por regiones, según Senamhi
De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 58, el lunes 23 de febrero se mantendrá el nivel naranja, con máximas previstas entre 30 °C y 37 °C en la costa norte; entre 29 °C y 32 °C en la costa centro; y entre 28 °C y 36 °C en la costa sur. Para el martes 24 y el miércoles 25 el nivel se elevará a alerta roja, lo que implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud.
En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en distritos de Lima oeste y Lima centro, y alrededor de 32 °C en Lima este y Lima norte. En La Libertad se prevén valores entre 30 °C y 33 °C; en la región Lima y Áncash, entre 28 °C y 34 °C; en Ica, entre 31 °C y 36 °C; y en Arequipa, Moquegua y Tacna, entre 28 °C y 35 °C. En Piura y Tumbes se esperan registros de hasta 37 °C y en Lambayeque valores de 35 °C.
¿A qué se debe el incremento?
El Senamhi explicó que estas condiciones están asociadas al aumento de la temperatura superficial del mar y al debilitamiento de los vientos del sur, lo que favorecerá la disminución de la nubosidad y un ambiente más cálido, especialmente en zonas alejadas del litoral.
Asimismo, la mayor nubosidad nocturna y la menor ventilación incrementarán las temperaturas durante la noche, lo que intensificará la sensación de bochorno. No se descarta la presencia de nubosidad con lluvias dispersas hacia la tarde o la noche en algunos distritos costeros.
