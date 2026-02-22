HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José María Balcázar: los procesos e investigaciones por los que debe responder

El nuevo presidente del Perú, José María Balcázar, está acusado de malversación de fondos y también enfrenta una denuncia constitucional presentada en su contra.

José María Balcázar no esta libre de polémicas | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
José María Balcázar no esta libre de polémicas | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

José María Balcázar aún no cumple una semana en el cargo presidencial y ya enfrenta cuestionamientos por responder. Antes de asumir la jefatura del Estado, el congresista de Perú Libre estuvo inmerso en casos polémicos. Dos de ellos son los más relevantes y hoy pesan sobre su gestión: el presunto desfalco en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque durante su desempeño como decano y una denuncia constitucional en su contra por presuntas relaciones con Patricia Benavides.

Únete a nuestro canal de política y economía

Estos casos se suman a otros antecedentes que configuran un perfil presidencial cuestionado y que lo mantendrán bajo constante escrutinio público. La trayectoria de Balcázar en el Poder Ejecutivo no ha estado exenta de polémicas; entre ellas, el retiro de la confianza que le aplicaron las autoridades judiciales cuando se desempeñaba como vocal supremo en Lambayeque.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El desfalco del ICAL

Balcázar se mantiene acusado del presunto delito de apropiación ilícita común. El caso está vinculado a supuestos malos manejos cuando se desempeñaba como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). Se le imputa haber habilitado una cuenta personal para recibir los pagos de los agremiados, luego de que la cuenta institucional fuera bloqueada debido a discrepancias con otros miembros de la directiva. Asimismo, se le atribuye no haber registrado dichos ingresos ni rendido cuentas sobre su administración.

Estos hechos motivaron su expulsión del ICAL y la denuncia correspondiente. A pocas horas de ser juramentado como presidente, Balcázar deberá viajar a Lambayeque para declarar por este caso. La citación no es reciente, sino que data de septiembre del año pasado. De no asistir a las diligencias, podría ser declarado reo contumaz.

Si bien el caso se remonta a 2019, en esta etapa avanzada de la investigación se contará por primera vez con la participación obligatoria de un perito contable, cuya evaluación podría aportar mayores elementos para esclarecer los hechos. Además, se citará a un representante del ICAL y a cinco testigos para que sus declaraciones sean sumadas al caso.

PUEDES VER: JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

lr.pe

Denuncia constitucional en trámite

Durante una reciente entrevista, la exfiscal y actual candidata a decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, recordó que José María Balcázar enfrenta una denuncia constitucional. Según señaló, esta estaría relacionada con la fiscal suprema Patricia Benavides: “Hay una denuncia constitucional sobre él y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos intercambios de favores respecto del nombramiento irregular de una nuera de este señor de Lambayeque”, declaró Espinoza.

En efecto, la denuncia a la que hizo referencia está contenida en la Carpeta Fiscal N.° 1228-2023, vinculada al denominado caso Valquiria. La investigación aborda la presunta existencia de una red de corrupción y tráfico de influencias que habría operado dentro del sistema de justicia. La tesis fiscal sostiene que existiría una estructura organizada, presuntamente liderada por Patricia Benavides, que buscaba interferir en decisiones fiscales y judiciales para beneficiar a determinados actores. El caso involucra a asesores parlamentarios, exfuncionarios y congresistas, entre ellos Balcázar.

A Balcázar se le investiga por haber emitido su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a cambio de favores, entre ellos la designación de su nuera, Scarlett Anshy Gálvez Campos, en el Ministerio Público. Además, el ahora presidente reconoció ante cámaras que entregó el currículum de Gálvez Campos a Jaime Villanueva, exasesor de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Cabe mencionar que, durante la votación en el Pleno del Congreso para inhabilitar a Delia Espinoza —quien presentó la denuncia contra Balcázar—, el congresista de Perú Libre votó a favor. La decisión culminó con la inhabilitación de Espinoza y su retiro de la función pública.

PUEDES VER: Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado

lr.pe

Antecedente: su no renovación como magistrado

En 2012, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió el recurso extraordinario presentado por José María Balcázar Zelada contra la decisión que dispuso no renovarle la confianza y, en consecuencia, no ratificarlo como vocal superior (hoy juez superior) de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Balcázar alegó la vulneración de su derecho al debido proceso, principalmente por la publicación inicial en la página web del CNM de un comunicado que lo daba por ratificado, el cual fue posteriormente corregido por un supuesto “error de digitación”. También cuestionó que se hubieran considerado antecedentes disciplinarios y sostuvo que existieron irregularidades en la notificación de la decisión.

PUEDES VER: TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

lr.pe

El CNM concluyó que el comunicado difundido en su portal no constituía un acto administrativo, sino una comunicación informativa, y que la decisión formal siempre fue la contenida en el acuerdo del Pleno que dispuso su no ratificación. Asimismo, precisó que el proceso de evaluación y ratificación es un mecanismo de renovación de confianza distinto al procedimiento disciplinario.

Asimismo, el Pleno sostuvo que la decisión estuvo debidamente motivada con base en elementos objetivos contenidos en el expediente de evaluación y que el recurrente tuvo acceso al mismo, así como la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Por ello, declaró infundado el recurso extraordinario y confirmó la resolución que retiró la confianza al hasta entonces vocal supremo.

Notas relacionadas
Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

LEER MÁS
Nueva Carretera Central: Gobiernos Regionales se reúnen con Balcázar en busca de destrabar el megaproyecto vial

Nueva Carretera Central: Gobiernos Regionales se reúnen con Balcázar en busca de destrabar el megaproyecto vial

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

LEER MÁS
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vanessa López reta a 'Tomate' Barraza por presunto romance con Andrea Muñoz, ex de su primo José María Barraza: "¿Por qué no aclaras?"

Mastergrama: solucionario del domingo 22 de febrero de 2026

Por la recuperación del Estado de Derecho

Política

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025