Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Lluvias torrenciales por desborde de quebradas inundan Terminal Terrestre y urbanizaciones en Arequipa

Los vecinos exigen la presencia de autoridades como el alcalde Víctor Hugo Rivera y el gobernador Rohel Sánchez para abordar la situación y coordinar medidas de emergencia.

Las autoridades evalúan los daños causados por las lluvias torrenciales en Arequipa
Las autoridades evalúan los daños causados por las lluvias torrenciales en Arequipa | Composición LR | Difusión

Las intensas lluvias, provocadas por el desborde de quebradas, han generado inundaciones en barrios residenciales y afectado infraestructuras, como el Terminal Terrestre, en la ciudad de Arequipa, durante la tarde de este jueves 19 de febrero. Las autoridades se encuentran evaluando la magnitud de los daños en la zona.

Según fuentes locales, las precipitaciones comenzaron alrededor de las 3:00 p. m. en el sector sureste con una fuerte granizada. Posteriormente, se desplazaron por diferentes áreas de la ciudad hasta que se desbordaron las quebradas.

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Crecida de ríos provoca desbordes, destruye vías y deja poblaciones aisladas en distintas regiones del Perú

lr.pe

Edificaciones sumergidas ante fuertes lluvias

Personal especializado identificó a las quebradas Los Incas y Chullo como los puntos más críticos. En el caso de la primera, el agua se desbordó a la altura de la Universidad Continental. Unos metros más abajo, el caudal inundó las instalaciones del Terminal Terrestre y el Terrapuerto.

Urbanizaciones sumergidas por las lluvias torrenciales. Foto: Difusión

Urbanizaciones sumergidas por las lluvias torrenciales. Foto: Difusión

La quebrada Chullo también se desbordó, afectando a los vecindarios cercanos de los distritos de Cayma, Yanahuara y el Cercado. En videos grabados en la zona de la Cooperativa Abogados, se muestra que un vehículo quedó atrapado en medio del barro. Además, se reportaron daños en la urbanización Los Ángeles.

Localidades afectadas por la activación de las quebradas Chullo y Los Incas. Foto: Difusión

Localidades afectadas por la activación de las quebradas Chullo y Los Incas. Foto: Difusión

Los residentes de Arequipa expresaron su frustración por la ausencia de autoridades clave, como el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera y el gobernador regional Rohel Sánchez, quienes aún no han anunciado las medidas a tomar al respecto.

PUEDES VER: Intensas lluvias restringen acceso de carreteras en el sur del Perú y dejan varados a varios vehículos

lr.pe

Río Chili en alerta

Debido a las lluvias intensas, se ha emitido una alerta naranja en el río Chili, dado el aumento del caudal, que alcanzó los 144 metros cúbicos por segundo (m3/s) a las 6:00 p. m. Este incremento fue repentino, ya que solo cuatro horas antes, el caudal era de 55 m3/s.

