HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Sociedad

Colapso de vía deja aislada a comunidad de la sierra de Lambayeque

El alcalde de Incahuasi, Jesús Vilcabana, señaló que las lluvias afectaron principal vía de comunicación, dejando a 50 familias aisladas.

Policía de Lambayeque alertó de colapso de la vía. Foto: composición LR.
Policía de Lambayeque alertó de colapso de la vía. Foto: composición LR.

Las intensas lluvias en la sierra de la región Lambayeque continúan generando daños a la población. Este jueves 22 de enero, se conoció sobre el colapso de la trocha carrozable que une el caserío Tambuñi con los centros poblados del distrito de Incahuasi (provincia de Ferreñafe). Esta situación ha generado que unas 50 familias queden aisladas.

A través de un video, la Región Policial Lambayeque dio la alerta sobre los daños en la vía. En el clip se ve que agentes policiales de la Comisaria Rural Uyurpampa bajan de sus vehículos ante la imposibilidad de continuar su camino en los patrulleros. Seguidamente, muestran las graves condiciones de esta trocha que fue inaugurada apenas en setiembre último.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Incremento del caudal de los ríos Zaña y La Leche arrasa con puentes artesanales en Lambayeque

lr.pe

Coordinan acciones

En diálogo telefónico, el alcalde de Incahuasi, Jesús Vilcabana Manayay, informó que son unas 50 familias de Tambuñi que no pueden trasladarse en vehículos al poblado más cercano, que es Oxapampa. Por ahora, todo viaje es caminando por un largo tramo, asumiendo los riesgos de la vía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Hay un deslizamiento de terreno que viene desde la parte superior de la trocha, unos 30 metros arriba. Por ello, se ha hundido la plataforma (...). Es una vía de comunicación que ha ejecutado la Municipalidad Distrital de Incahuasi que se ha visto afectada por las lluvias", apuntó el burgomaestre.

Ese sentido, enfatizó que ya se establecieron coordinaciones con el COER Lambayeque y otras instituciones con el fin de superar este problema lo antes posible.

Notas relacionadas
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
Incremento del caudal de los ríos Zaña y La Leche arrasa con puentes artesanales en Lambayeque

Incremento del caudal de los ríos Zaña y La Leche arrasa con puentes artesanales en Lambayeque

LEER MÁS
“Preferimos vender en el mercado local": agricultores denuncian precios injustos del mango en Lambayeque

“Preferimos vender en el mercado local": agricultores denuncian precios injustos del mango en Lambayeque

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

Sociedad

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Sorteo de la Kábala HOY jueves 22 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025