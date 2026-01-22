Colapso de vía deja aislada a comunidad de la sierra de Lambayeque

Las intensas lluvias en la sierra de la región Lambayeque continúan generando daños a la población. Este jueves 22 de enero, se conoció sobre el colapso de la trocha carrozable que une el caserío Tambuñi con los centros poblados del distrito de Incahuasi (provincia de Ferreñafe). Esta situación ha generado que unas 50 familias queden aisladas.

A través de un video, la Región Policial Lambayeque dio la alerta sobre los daños en la vía. En el clip se ve que agentes policiales de la Comisaria Rural Uyurpampa bajan de sus vehículos ante la imposibilidad de continuar su camino en los patrulleros. Seguidamente, muestran las graves condiciones de esta trocha que fue inaugurada apenas en setiembre último.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Incremento del caudal de los ríos Zaña y La Leche arrasa con puentes artesanales en Lambayeque

Coordinan acciones

En diálogo telefónico, el alcalde de Incahuasi, Jesús Vilcabana Manayay, informó que son unas 50 familias de Tambuñi que no pueden trasladarse en vehículos al poblado más cercano, que es Oxapampa. Por ahora, todo viaje es caminando por un largo tramo, asumiendo los riesgos de la vía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"Hay un deslizamiento de terreno que viene desde la parte superior de la trocha, unos 30 metros arriba. Por ello, se ha hundido la plataforma (...). Es una vía de comunicación que ha ejecutado la Municipalidad Distrital de Incahuasi que se ha visto afectada por las lluvias", apuntó el burgomaestre.

Ese sentido, enfatizó que ya se establecieron coordinaciones con el COER Lambayeque y otras instituciones con el fin de superar este problema lo antes posible.