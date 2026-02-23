La Corte Suprema de Justicia de La República ratificó levantar el secreto de comunicaciones del expremier Eduardo Arana como parte de la investigación que se le realiza tras ser vinculado con el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

La Sala Penal Permanente desestimó el recurso de apelación de Arana, a través de su defensa legal, que buscaba revocar la resolución emitida por el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, el 27 de enero de 2025.

Fiscalía accederá a registros telefónicos de expremier Arana

La justicia autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Eduardo Arana, tras declarar fundado el requerimiento de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria. Esta medida permitirá a las autoridades analizar el registro de llamadas y mensajes efectuados específicamente entre el 8 y 9 de abril de 2018.

"Así, entonces, la medida solicitada es idónea y necesaria a fin de conocer si el recurrente tiene registrado otro número de teléfono de donde podría haberse comunicado; asimismo, para recabar el registro histórico de las llamadas que realizó a fin de saber los contactos con los que se comunicó y, de ser el caso, se realicen los cruces de comunicación correspondientes, aspecto que solo puede obtenerse a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones", menciona la resolución del Tribunal Supremo a la que tuvo acceso RPP.

Según la tesis fiscal, existen indicios que ameritan la revisión de las comunicaciones para determinar si hubo coordinaciones irregulares destinadas a influir en procesos judiciales o nombramientos dentro del sistema de justicia peruano entre los años 2017 y 2018.

Investigación preliminar a Eduardo Arana en etapa decisiva

Desde abril 2018, la Fiscalía investiga a Arana tras ser parte de un reporte periodístico que lo asociaba a conversaciones telefónicas con el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y el exmagistrado César Hinostroza, presuntos cabecillas de la red criminal que se instauró en el sistema de justicia.

De acuerdo a un reportaje en Cuarto Poder, el historial de Eduardo Arana revela una red de contactos que comprometió la integridad del Ministerio de Justicia. Se reveló que Arana e Hinostroza mantuvieron más de 180 llamadas entre 2011 y 2018, mientras que durante el periodo 2016 a 2018 tuvo 30 comunicaciones con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte del Callao y figura central de 'Los Cuellos Blancos'.

A esto se suman seis llamadas con el exfiscal superior Alberto Rossel Alvarado, detenido en 2019 por corrupción, y un flujo constante de 83 contactos con Jimy García Ruiz, expresidente de la Corte de Lambayeque sentenciado por tráfico de influencias. Estos vínculos, gestados mientras sus interlocutores ostentaban altos cargos judiciales, generan serios cuestionamientos sobre la ética del actual ministro. Asimismo, se registraron 14 llamadas con el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien está vinculado con casos de corrupción.

Con la reciente ratificación, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a entregar el historial de comunicaciones requerido por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria. La información obtenida será determinante para que el Ministerio Público decida si formaliza la investigación preparatoria o si, por el contrario, archiva el caso por falta de elementos probatorios.