Panamericana Sur bloqueada: huaico arrastra camión y paraliza tránsito de cientos de vehículos en Ica
Las intensas lluvias causaron congestión en un tramo de 20 km, afectando ambos sentidos, mientras los conductores reportan demoras significativas en el área.
- Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones
- Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación
El tránsito ha quedado limitado a la altura del kilómetro 337 de la Carretera Panamericana Sur, después de que un huaico arrastrara un autobús y bloquease la vía en el distrito de Yauca del Rosario, en la provincia de Ica, durante la madrugada del 19 de febrero.
A raíz del deslizamiento de rocas y barro, una sección de la autopista en el distrito de Ocucaje resultó dañada, generando una congestión que actualmente es atendida. En este sentido, los conductores que circulan por la zona han reportado importantes demoras, mientras se evalúan las condiciones de seguridad en el lugar.
TE RECOMENDAMOS
¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Buses varados debido al huaico en la Panamericana Sur. Foto: Cortesía
PUEDES VER: Carreteras bloqueadas en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido por lluvias y fenómenos naturales, según Sutran
Huaico bloquea carretera en la Panamericana Sur
Las fuertes precipitaciones causaron que la fuerza del agua arrastrara un camión que terminó volcado al intentar atravesar el huaico en dirección sur-norte. Como consecuencia, cientos de vehículos quedaron detenidos en un tramo de 20 km de la misma vía, en ambos sentidos.
El incidente afecta a ambos sentidos de la vía. Foto: Cortesía.
Según información proporcionada por la Policía de Carreteras, el huaico provocó la erosión de la base de la pista. Como resultado, se formó un hueco bajo el pavimento, una situación que pone en peligro a los automóviles que intentan cruzar la zona para continuar su viaje, mientras el flujo de agua sigue afectando el área.
Al cierre de esta nota, las autoridades han habilitado temporalmente un carril en dirección contraria para permitir el paso alternado de las unidades y aliviar gradualmente la congestión de la vía.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.