Sociedad

Panamericana Sur bloqueada: huaico arrastra camión y paraliza tránsito de cientos de vehículos en Ica

Las intensas lluvias causaron congestión en un tramo de 20 km, afectando ambos sentidos, mientras los conductores reportan demoras significativas en el área.

Las fuertes lluvias ocasionaron deslizamientos de lodo y rocas que impiden el paso de los buses y camiones de carga
Las fuertes lluvias ocasionaron deslizamientos de lodo y rocas que impiden el paso de los buses y camiones de carga | Composición LR | Andina/Cortesía

El tránsito ha quedado limitado a la altura del kilómetro 337 de la Carretera Panamericana Sur, después de que un huaico arrastrara un autobús y bloquease la vía en el distrito de Yauca del Rosario, en la provincia de Ica, durante la madrugada del 19 de febrero.

A raíz del deslizamiento de rocas y barro, una sección de la autopista en el distrito de Ocucaje resultó dañada, generando una congestión que actualmente es atendida. En este sentido, los conductores que circulan por la zona han reportado importantes demoras, mientras se evalúan las condiciones de seguridad en el lugar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Buses varados debido al huaico en la Panamericana Sur. Foto: Cortesía

Buses varados debido al huaico en la Panamericana Sur. Foto: Cortesía

PUEDES VER: Carreteras bloqueadas en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido por lluvias y fenómenos naturales, según Sutran

lr.pe

Huaico bloquea carretera en la Panamericana Sur

Las fuertes precipitaciones causaron que la fuerza del agua arrastrara un camión que terminó volcado al intentar atravesar el huaico en dirección sur-norte. Como consecuencia, cientos de vehículos quedaron detenidos en un tramo de 20 km de la misma vía, en ambos sentidos.

El incidente afecta a ambos sentidos de la vía. Foto: Cortesía.

El incidente afecta a ambos sentidos de la vía. Foto: Cortesía.

Según información proporcionada por la Policía de Carreteras, el huaico provocó la erosión de la base de la pista. Como resultado, se formó un hueco bajo el pavimento, una situación que pone en peligro a los automóviles que intentan cruzar la zona para continuar su viaje, mientras el flujo de agua sigue afectando el área.

Al cierre de esta nota, las autoridades han habilitado temporalmente un carril en dirección contraria para permitir el paso alternado de las unidades y aliviar gradualmente la congestión de la vía.

