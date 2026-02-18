Lima, Arequipa y Cajamarca son partes de los 15 departamentos con zonas críticas afectadas por lluvias. | Composición LR / Ingemmet

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) alertó que, debido al incremento de lluvias en la costa del Perú, 15 departamentos se verán afectados por deslizamientos, inundaciones y huaicos. En total, son 475 zonas señaladas como críticas que estarán expuestas a los peligros geológicos.

De acuerdo con la entidad, la advertencia es una respuesta al Aviso Meteorológico N.° 051 del Senamhi, que indicaba el aumento de las precipitaciones entre el 18 y el 21 de febrero.

15 departamentos del Perú serían dañadas por peligros geológicos. Foto: Ingemmet

Lima, Arequipa y más departamentos serán afectados por lluvias

El Ingemmet elaboró el reporte N.° 038/2026, en el que indicó a los departamentos del país las zonas críticas donde se identificaron peligros y la vulnerabilidad de viviendas u otras infraestructuras ante las lluvias.

Las áreas involucradas en la situación de alerta con potencial de afectación se encuentran ubicadas en Lima (99), Arequipa (83), Áncash (79), Lambayeque (2), Cajamarca (71), Tumbes (13), Ica (1), La Libertad (23), Ayacucho (7), Apurímac (4), Moquegua (31), Tacna (32), Huancavelica (8), Junín (1) y Piura (21).

Según el informe de la institución, un total de 43,453 viviendas sufrirían daños y más de 148,168 personas podrían ser damnificadas. El mapa de susceptibilidad del Ingemmet indicó que varios distritos presentarán peligros en carreteras, cultivos, puentes y zonas de cultivo.

Los departamentos también podrían verse perjudicadas por desprendimientos de ladera, derrumbes, caída de rocas, flujos de detritos, deslizamientos, fluje de lodo, inundación fluvial y erosión fluvial. Puedes revisar en este LINK todas las zonas identificadas por el Ingemmet.

Asimismo, el organismo anunció que sus informes técnicos ya se encuentran a disposición del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y de las autoridades de los tres niveles de gobierno, y recomendó a las localidades que las zonas críticas sean incluidas en los planes de políticas de prevención ante desastres.

