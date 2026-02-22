Chofer de miniván muere tras ser atacado en la Vía de Evitamiento mientras llamaba a pasajeros en paradero Acho

Jhon Luis Flores Guerrero, de 23 años, fue acribillado a balazos por sicarios la mañana de este domingo 22 de febrero mientras se encontraba estacionado en su minivan blanca en el concurrido paradero de Acho, en el distrito del Rímac, a un costado de la Vía de Evitamiento.

Según testigos presenciales, el ataque se produjo cuando el conductor, que cubría la ruta Zapallal-Puente Piedra, estaba al volante de su automóvil en tanto esperaba completar su aforo de pasajeros para iniciar su ruta. En ese momento, sujetos armados lo interceptaron y dispararon a quemarropa, provocándole la muerte de manera instantánea ante el horror de los transeúntes y las personas que ya habían ingresado al vehículo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los sicarios grabaron el momento de la ejecución con sus teléfonos celulares. Posteriormente, el video comenzó a circular en grupos de redes sociales utilizados por transportistas, acompañado de mensajes extorsivos destinados a sembrar el pánico en el gremio.

San Juan de Lurigancho: asesinan a dueño de discotecas en la puerta de uno de sus locales

Durante la madrugada de este domingo, Ronald Sotelo Márquez, de 49 años y propietario de varios centros de entretenimiento nocturno, fue asesinado a tiros en los exteriores de uno de sus negocios ubicado en el jirón Wiracocha, en la zona de Zárate.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el empresario se encontraba en la entrada del establecimiento cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego de manera directa. Según se informó, se hallaron al menos trece casquillos de bala dispersos en el pavimento. Tras el ataque, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar al aprovechar la escasa vigilancia.