Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud
El ajuste del listado oficial busca ampliar la cobertura de atención en zonas rurales y urbano-marginales del país.
El Minsa incorporó 240 nuevos centros al “Listado de Establecimientos de Salud del I y II nivel de atención, según regiones e instituciones ofertantes de plazas con su respectivo grado de dificultad”, documento base para el proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 147-2026/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, y tiene como objetivo fortalecer la disponibilidad de plazas para profesionales que participarán en este programa obligatorio.
Criterio de selección
Según el ministerio, la incorporación responde a la necesidad de ampliar la oferta y asegurar la prestación de servicios sanitarios en zonas priorizadas, especialmente en áreas rurales y urbano-marginales donde existe mayor brecha de atención.
¿En qué consiste?
El Serums es un requisito indispensable para que médicos, enfermeros y otros profesionales del sector Salud puedan ejercer posteriormente en el sector público.
Además, el proceso busca garantizar la presencia de personal sanitario en establecimientos ubicados en regiones con limitaciones de acceso a servicios sanitarios.
