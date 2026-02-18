HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Intensas lluvias restringen acceso de carreteras en el sur del Perú y dejan varados a varios vehículos

Los departamentos de Ica, Arequipa y Ayacucho se han visto afectados por huaicos y deslizamientos de piedras que obstaculizan las vías.

Carreteras de la Panamericana Sur quedaron obstruidas debido a huaicos y caída de piedras.
Carreteras de la Panamericana Sur quedaron obstruidas debido a huaicos y caída de piedras. | Composición LR / Antonio Melgarejo

Varios departamentos del sur del Perú se encuentran afectados por las fuertes lluvias que han desencadenado deslizamientos, inundaciones y huaicos. Asimismo, varias vías de tránsito en Ica, Arequipa y Ayacucho se han visto comprometidas por la restricción de acceso debido a las precipitaciones.

De acuerdo al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la región de Arequipa presenta la mayor cantidad de zonas críticas con 83 áreas de afectación. El mapa de susceptibilidad del Ingemmet indicó que existen peligros en carreteras, puentes y zonas de cultivo.

lr.pe

Huaico interrumpe tráfico en Ica

En Ica, un huaico de gran intensidad cayó en el distrito de Ocucaje, en el kilómetro 332 de la Panamericana Sur. Su caída se debió a la activación de una quebrada en la zona. El deslizamiento ocurrió debido al incremento de lluvias en las zonas altoandinas de la región que colinda con Huancavelica y Tingo María.

lr.pe

El incidente interrumpió la movilización de vehículos en ambos sentidos, de norte a sur y viceversa. Al lugar se presentó la Policía de Carreteras para agilizar el tránsito. Solo los camiones de carga pesada podían circular por la vía, debido a su mayor estabilidad y fuerza que el agua.

Fuertes lluvias dejan incomunicadas a 20 comunidades en Ayacucho

En Ayacucho, el incremento del caudal del río Otoca destruyó parte de la carretera que conecta con la región de Ica y obstaculizó el paso de vehículos interprovinciales. El bloqueo de esta zona dejó incomunicadas a 20 comunidades de la región debido a la emergencia.

De acuerdo con informes de las autoridades, varios vehículos permanecieron inmovilizados, mientras que algunos conductores imprudentes de motocicletas intentaron cruzar la angosta vía.

lr.pe

Tramos intrasitables en Caylloma y Castilla en Arequipa

En Arequipa, las lluvias continúan y han afectado varias carreteras de la Ciudad Blanca. Uno de los casos más recientes ocurrió en el bypass de la avenida Mariscal Castilla, en el Cercado, donde varios autos quedaron sepultados bajo el agua momentáneamente.

Otro de los impactos que se sintió en el departamento ocurrió en Caylloma tras el deslizamiento de piedras a causa de las precipitaciones en la vía Picha–Contilla, en el sector Urinsaya, distrito de Achoma. De acuerdo con el área de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) del distrito, la zona vehicular se encuentra restringida. El municipio local ejecutó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para rehabilitar la vía afectada.

Asimismo, en la zona de Castilla, las lluvias aumentan la preocupación de los pobladores por el incremento del caudal de los ríos y la activación de quebradas. La carretera Ayo–Andagua presenta deslizamientos de lodo y piedras que obstruyen el paso vehicular.

Las carreteras en Achoma son afectadas por el deslizamiento de piedras. Foto: Municipalidad de Achoma

Las carreteras en Achoma son afectadas por el deslizamiento de piedras. Foto: Municipalidad de Achoma

