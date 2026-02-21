HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

Pasajeros realizan cadenas humanas para transitar por la zona afectada. Alcaldesa de Ocucaje solicitó declaratoria de emergencia para agilizar la contratación de maquinaria.

Autoridades mantienen el monitoreo mientras continúan los trabajos.
Autoridades mantienen el monitoreo mientras continúan los trabajos. | Foto: composición LR/ Roma Producciones

El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur quedó totalmente interrumpido a la altura del kilómetro 337, en el distrito de Ocucaje, Ica. El último tramo que aún permitía el paso terminó cediendo luego de nuevos huaicos, por lo que la vía quedó bloqueada en ambos sentidos. Anteriormente, el carril opuesto fue arrasado por el deslizamiento de lodo y piedras.

Con la caída de ese sector, la ruta nacional quedó completamente obstruida, afectando a buses, camiones y autos particulares. En el lugar se reportó un camión volcado tras intentar avanzar por el tramo comprometido. La situación generó largas filas de vehículos varados y obligó a suspender el tránsito hasta que se ejecuten labores de emergencia en la zona dañada.

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Vía afectada en Ocucaje tardaría 12 horas en rehabilitarse

Representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicaron que la reparación del tramo demandará por lo menos 12 horas. Las acciones contemplan el retiro de material acumulado, la recuperación de la plataforma y el reencauzamiento del agua proveniente de la quebrada ubicada en la parte alta, a fin de evitar nuevos colapsos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Vía afectada por huaicos. Foto: Sutran

Vía afectada por huaicos. Foto: Sutran

Debido al bloqueo en ambos sentidos, pasajeros que se dirigían desde el sur del país (Tacna, Moquegua y Arequipa) hacia Lima quedaron impedidos de continuar su viaje, mientras que quienes partían desde Ica con destino a Palpa, Nazca, Marcona y provincias de Arequipa tampoco pudieron avanzar. Ante esta situación, numerosos usuarios optaron por cruzar el sector afectado caminando para intentar retomar su ruta desde el otro lado. Algunos formaron cadenas humanas para cruzar el sector deteriorado, mientras las unidades de transporte permanecen detenidas a la espera de una solución.

PUEDES VER: Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan el área y restringen el paso por motivos de seguridad. Al respecto, Laura Peña, alcaldesa de Ocucaje, solicitó a autoridades de la PCM que esta jurisdicción sea incluida en la declaratoria de emergencia por lluvias para facilitar la contratación de maquinaria pesada para que libere las vías dañadas.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) incluyó el kilómetro 337 de la Panamericana Sur al listado de tramos en emergencia correspondiente a este sábado 21, jornada en la que se registraron 16 alertas en todo el país. Las regiones con más incidentes son Ica y Arequipa.

