Fiscalía peruana logra ampliación de extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo', por el caso 'Los Injertos del Cono Norte'

La Fiscalía de Lima Noroeste obtuvo la ampliación de extradición activa del ‘Monstruo’, Erick Moreno, por cargos de organización criminal y extorsión desde Paraguay. | Foto: Justicia TV

La Fiscalía de Lima Noroeste obtuvo la ampliación de extradición activa del ‘Monstruo’, Erick Moreno, por cargos de organización criminal y extorsión desde Paraguay. | Foto: Justicia TV

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró que el Poder Judicial declare procedente la solicitud de ampliación de extradición activa contra Erick Moreno Hernández, conocido como el ‘Monstruo’. La medida se enmarca en el proceso seguido por presuntos delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión.

La decisión judicial reconoce que los hechos atribuidos en el Perú guardan correspondencia con los cargos formulados en la República del Paraguay, cumpliéndose el principio de doble incriminación exigido en materia de cooperación judicial internacional. Con ello, el trámite de extradición continúa su curso conforme a la normativa vigente.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Poder Judicial declara procedente la ampliación de extradición de Erick Moreno desde Paraguay

La ampliación de extradición fue solicitada por el Ministerio Público en el contexto del caso conocido como ‘Los Injertos del Cono Norte’. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez, sustentó que los nuevos hechos investigados cumplen con los requisitos legales para ser incorporados dentro del proceso de cooperación internacional.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El pronunciamiento judicial valida que los delitos investigados en territorio peruano presentan equivalencia jurídica con los contemplados en Paraguay, condición necesaria para viabilizar la ampliación. De esta manera, el procedimiento sigue su desarrollo en el marco de los acuerdos bilaterales y los mecanismos establecidos para este tipo de requerimientos.

Erick Moreno Hernández fue trasladado al Perú tras un operativo coordinado entre autoridades peruanas, organismos internacionales y entidades paraguayas. Su llegada se produjo bajo un dispositivo de seguridad, siendo posteriormente puesto a disposición de las instancias correspondientes para el control de identidad y evaluaciones médicas.

El 'Monstruo' cumple prisión preventiva de 36 meses en medio de un proceso judicial

El presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ afronta una medida de prisión preventiva por 36 meses, dictada en el marco de la investigación por delitos vinculados a la tranquilidad pública, extorsión agravada y secuestro.

El proceso se desarrolla ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla. Durante las audiencias, el Ministerio Público ha presentado diversos elementos de convicción, entre ellos reportes financieros y testimonios que formarían parte de la estructura probatoria.

Moreno Hernández registra además una condena previa de 32 años de prisión impuesta por la Octava Sala Penal Superior de Lima en diciembre de 2023, por procesos relacionados con secuestro y extorsión. Las investigaciones fiscales sostienen que la organización habría operado al menos desde ese año en distintos distritos de Lima.

Delitos imputados y principio de doble incriminación en el caso ‘Los Injertos del Cono Norte’

La investigación atribuye a Erick Moreno presunta participación en delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión. Según el Ministerio Público, estos hechos forman parte de una estructura dedicada a exigir pagos ilícitos a comerciantes y empresarios.

El principio de doble incriminación, aplicado en este caso, implica que los delitos imputados estén tipificados tanto en el país requirente como en el requerido. La resolución judicial que declara procedente la ampliación de extradición confirma el cumplimiento de este requisito, permitiendo que el proceso continúe conforme a ley.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.