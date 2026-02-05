Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

Segundo día de audiencia virtual por solicitud de prisión preventiva contra alias 'Monstruo' por delitos de extorsión y secuestro | Justica TV

El Poder Judicial prosigue este jueves 5 de febrero con el segundo día de la audiencia virtual sobre la solicitud de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', bajo la supervisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla. El acusado enfrenta cargos por presuntos delitos relacionados con la tranquilidad pública, en las modalidades de pertenencia a una organización criminal, extorsión agravada y secuestro.

Según la investigación fiscal y policial, el imputado sería el cabecilla de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte, dedicada a la extorsión sistemática de empresarios, transportistas y comerciantes. De acuerdo con el Ministerio Público, la organización habría estado operando al menos desde 2023. La Fiscalía ha solicitado una prisión preventiva de 36 meses y, por orden del Instituto Nacional Penitenciario, Moreno Hernández enfrenta el proceso desde la Base Naval del Callao.

Fiscalía presenta movimientos por S/5 millones y presuntos nexos con malos policías

La audiencia inició el miércoles 4 de febrero. En la sesión, el Ministerio Público presentó varios elementos de prueba, entre los que se incluyen informes de la Divinco de mayo de 2025, reportes de transferencias realizadas a través de Western Union en abril de ese mismo año, y un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó movimientos por S/5 millones vinculados a la red criminal.

El fiscal adjunto provincial, Leonardo Claudio Guffanti Parra, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, mencionó que el ‘Monstruo’ contaba con redes de protección e influencia. “A través de malos efectivos policiales que lamentablemente han coadyuvado al empoderamiento de esta organización criminal”, indicó. También destacó que, debido a estos vínculos, los miembros de la banda se desplazaban en vehículos y motocicletas lineales con armas de fuego para amenazar a sus víctimas.

Como se recordó, el general PNP Franco Moreno confirmó anteriormente, en una entrevista con Latina, que al menos siete efectivos policiales han sido sentenciados por colaborar con Los Injertos del Cono Norte, mientras que otros funcionarios públicos siguen siendo investigados.

Durante la audiencia, Erick Moreno adoptó una postura desafiante frente al Ministerio Público. Mientras el fiscal presentaba los mensajes extorsivos atribuidos a la organización, el acusado se rió en varias ocasiones y realizó un gesto vulgar levantando el dedo medio en dirección al representante fiscal. Este comportamiento se dio cuando se detallaban las amenazas contra las víctimas que se negaron a cumplir con las exigencias económicas.

Testimonio del agente infiltrado “Titi”

También se presentó el testimonio del agente especial encubierto, conocido como “Titi”, quien habría logrado introducirse en la red criminal y suministró información clave para su desmantelamiento. Según la versión del Ministerio Público, el infiltrado identificó a los presuntos miembros encargados de recaudar los cupos en distritos como Ancón y Puente Piedra. Estas pruebas conforman los elementos de convicción que sustentan la solicitud de prisión preventiva.

