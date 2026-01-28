Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como alias el 'Monstruo', fue entregado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para dar cumplimiento a su extradición al Perú. La diligencia se realizó a las 6:00 a.m. desde el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Paraguay, donde permanecía recluido. Moreno enfrenta tres pedidos de extradición y es señalado como uno de los criminales más buscados del país, vinculado a diversos casos de secuestro de empresarios.

Según informó el Ministerio de Justicia de Paraguay, el procedimiento se ejecutó en estricto cumplimiento de una orden judicial y bajo un riguroso operativo de seguridad. La entrega del extraditable se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones, con la participación de personal especializado y bajo resguardo permanente, a fin de garantizar el traslado seguro del detenido.

La extradición fue posible gracias a una coordinación interinstitucional que involucró a Interpol, autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y autoridades diplomáticas. Las autoridades destacaron que la intervención se desarrolló de manera ordenada, segura y dentro del marco legal vigente, lo que marca un paso clave para que Moreno enfrente a la justicia peruana por los delitos que se le imputan.

¿A qué hora llegara el monstruo a Perú?

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, explicó que el traslado aéreo contemplaba escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y posteriormente en Arequipa, donde se realizarían labores de abastecimiento, revisión de la aeronave y un reconocimiento médico legal al extraditado. Según precisó, la llegada de Moreno a Lima estaría prevista alrededor de las 6:00 p.m.

“Ya se ha coordinado en algún lugar del país, que hace una escala técnica. Ya se ha coordinado con el médico legista para que sea sometido a un reconocimiento médico legal. Esa primera parada es muy probable que sea en Arequipa. O sea, en Cochabamba, Bolivia, hay una parada técnica y luego en Arequipa otra parada técnica de abastecimiento, de revisión de la aeronave, y luego ya vienen para Lima”, precisó Arriola.

¿De qué se acusa al 'Monstruo'? Presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

El 'Monstruo' es señalado por las autoridades peruanas como líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte y principal responsable de una serie de crímenes graves en Lima y otras zonas del país. Entre los hechos que se le imputan están secuestros agravados —incluido el de la empresaria Jackeline Salazar Flores—, así como extorsión agravada y organización criminal vinculada al cobro de cupos a comerciantes y violencia contra sus víctimas.

También se le ha atribuido participación en homicidios, robo agravado, sicariato y microcomercialización de drogas, por los cuales fue condenado a 32 años de prisión antes de su fuga.

Otros pedidos de extradición

Además de las causas por secuestro y crimen organizado, el expediente judicial indica que Moreno enfrenta tres pedidos de extradición distintos formulados por el Estado peruano desde junio de 2025. El primero está ligado directamente con la solicitud por secuestro de la empresaria mencionada, mientras que los otros dos están relacionados con delitos de robo agravado y extorsión agravada, todos enmarcados dentro de su rol como cabecilla de la red criminal.

Según el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay, Estados Unidos, Colombia, México y Brasil, además de Perú, han formulado pedidos formales de extradición contra Moreno. Esto eleva a cinco países interesados en juzgarlo por diversos delitos en sus jurisdicciones.

