Sociedad

Tras meses detenido, así llegará El ‘Monstruo’ extraditado desde Paraguay para enfrentar a la justicia peruana

El traslado incluye custodia policial permanente y controles migratorios. Agentes peruanos asumirán la seguridad de Moreno Hernández al llegar a Perú, dado su perfil de alta peligrosidad.

Monstruo será trasladado al Per{u para enfrentar la justicia. Foto: composición LR
Monstruo será trasladado al Per{u para enfrentar la justicia. Foto: composición LR

Tras permanecer varios meses detenido en Paraguay, luego de una intensa búsqueda por evadir a la justicia, Erick Moreno Hernández, conocido como El ‘Monstruo’, será trasladado al Perú para enfrentar los procesos judiciales que pesan en su contra. El arribo está previsto para este miércoles 28, en el marco de un operativo coordinado entre ambos países y bajo estrictas medidas de seguridad.

Un traslado bajo máxima custodia

El retorno de Moreno Hernández no será un procedimiento convencional. Las autoridades han diseñado un esquema de traslado que involucra custodia policial permanente, controles migratorios y escalas técnicas previamente definidas. Desde el centro penitenciario paraguayo donde permanece recluido, el imputado será conducido hasta el aeropuerto bajo resguardo especializado, evitando cualquier riesgo de fuga o incidente durante el trayecto.

El vuelo que lo traerá al Perú contará con la presencia de agentes de seguridad peruanos, quienes asumirán la custodia directa del detenido una vez que sea entregado formalmente por las autoridades paraguayas. Este tipo de operativos suele aplicarse en casos de alta peligrosidad y relevancia judicial.

Coordinación entre Perú y Paraguay

La entrega de ‘El Monstruo’ es el resultado de un trabajo conjunto entre el sistema judicial, la Policía Nacional y las instancias diplomáticas de ambos países. La captura y posterior extradición se concretaron luego de que Paraguay diera luz verde al pedido formulado por el Estado peruano, que busca juzgarlo por diversos delitos vinculados al crimen organizado.

Fuentes oficiales señalaron que el proceso se realizó respetando los acuerdos internacionales vigentes y garantizando los derechos del extraditado, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Lo que viene tras su llegada al país

Una vez en territorio peruano, Erick Moreno Hernández será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Desde ese momento, se activarán las diligencias correspondientes para su internamiento en el establecimiento penitenciario de Challapalca y el avance de los procesos en su contra.

El Ministerio Público evaluará las medidas a solicitar en función de las investigaciones en curso, mientras que el Poder Judicial definirá su situación legal en las próximas audiencias.

Por otro lado, se especula que permanecerá encadenado de pies a cabeza y vestirá un uniforme anaranjado, símbolo de que es uno de los reos más peligrosos.

