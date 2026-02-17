HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Títulos universitarios por S/1.500: así opera la mafia que falsifica sellos de Sunedu por WhatsApp

Los estafadores venden certificados escolares desde S/300 y títulos universitarios por S/1.500. Prometen entrega en formato PDF sin asistencia a clases, captando así a personas en búsqueda de validar su situación educativa.

Alerta por documentos educativos fraudulentos en TikTok y Facebook
Alerta por documentos educativos fraudulentos en TikTok y Facebook | Sunedu/ATV

Una nueva modalidad de estafa se expande en redes sociales: la comercialización de certificados de estudios y títulos universitarios que, supuestamente, figuran como inscritos en el Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Los responsables afirman que los papeles cuentan con validez en los sistemas oficiales; sin embargo, las autoridades alertan que se trata de información fraudulenta y exhortan a la ciudadanía a mantenerse vigilante.

Las propuestas circulan principalmente en TikTok y Facebook. Tras el primer acercamiento, los implicados trasladan a los interesados a conversaciones por WhatsApp, en las que les permiten seleccionar la institución educativa y las calificaciones que desean consignar en el certificado. Después, ofrecen remitir el archivo en pocas horas, según un reportaje de ATV.

Venta de certificados y títulos falsos

Los ofertantes promocionan constancias escolares desde S/300 y grados universitarios por S/1.500. Indican que el cliente puede elegir cualquier centro de estudios y recibir el archivo en formato PDF en un plazo máximo de dos horas sin haber asistido a clases.

Las publicaciones también incluyen grados de bachiller, diplomados, maestrías, especialidades y cursos, todos con sellos adulterados de la Sunedu. Incluso, prometen culminar la secundaria en minutos y otorgar un supuesto código de estudiante para postular a empleos. “Te damos tu certificado en cinco minutos”, se lee en algunos mensajes.

Asimismo, sostienen que los certificados de secundaria se incorporan de forma directa en el sistema educativo mediante supuestas “inyecciones de archivos” a las instituciones. También señalan que los documentos están “avalados por el Minedu” y presentan referencias para generar confianza en potenciales víctimas.

Autoridades advierten que documentos no tienen validez

Ante estas ofertas, voceros del Ministerio de Educación precisaron que resulta poco probable que documentos falsificados ingresen a los sistemas oficiales, debido a los mecanismos de control y fiscalización vigentes. A pesar de ello, los engaños continúan en circulación y atraen a personas que buscan una vía rápida para regularizar su situación académica.

La Contraloría General de la República comunicó la designación de una nueva jefatura de control interno para detectar irregularidades en las unidades de gestión educativa, según informó el ministro de Educación, Jorge Figueroa. Las autoridades recomiendan no confiar en promesas de regularización académica sin verificar la procedencia, ya que quienes pagan por estos servicios no solo pierden su dinero, sino que reciben documentos sin reconocimiento oficial.

