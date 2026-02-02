La Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo’, no solo se sostenía por el dinero ilícito, sino también por una red de protección integrada por policías, funcionarios municipales y otros operadores que filtraban información, realizaban reglajes y facilitaban la huida de los delincuentes. Así lo afirmó el General PNP Franco Moreno en una entrevista con Latina, donde confirmó que siete efectivos policiales se encuentran sentenciados por colaborar con Los Injertos del Cono Norte y que varios otros funcionarios públicos permanecen bajo investigación por sus presuntos vínculos con esta estructura.

Según detalló el alto mando policial, la banda contaba con una logística de inteligencia que le permitía anticipar operativos, identificar a las víctimas y planificar extorsiones, sicariatos y atentados. Entre los investigados figura incluso una persona conocida como ‘Ojitos’, presuntamente vinculada a la municipalidad de Comas.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En una entrevista anterior, el teniente general PNP Óscar Arriola señaló que además de los siete policías detenidos que integraban la organización del 'Monstruo', había un total de 78 miembros. Además, indicó que los efectivos corruptos dificultaron la captura del cabecilla debido a la filtración de información.

Desconfiado y desalmado: el perfil del ‘Monstruo’

El General Franco Moreno describió al ‘Monstruo’ como un sujeto egocéntrico, desconfiado y desalmado, con facilidad para reclutar a otros criminales y financiar ataques mediante pagos.

“No tenía ni un miramiento, para él todo era dinero. Estaba prácticamente todo el día pensando cómo producir dinero basado en la maldad. No tenía otro proyecto de vida, él no se iba a regenerar jamás. Inclusive, las personas que tiraban bombas, balas en nombre de él, era porque él les compraba las voluntades. Conoce muy bien de cómo convencer a otros delincuentes para que trabajen para él”, agregó.

Durante su detención en Paraguay, Moreno Hernández reconoció ser un delincuente, pero indicó no ser el único responsable de todos los secuestros en el Perú. "Lastimosamente en mi país existe la corrupción, mis enemigos son 'Jorobado', Miguel Marín. Le pagan a la Policía", declaró en ese entonces.

Por otra parte, el General PNP Manuel Cruz sostuvo que los golpes de inteligencia e investigación criminal contra organizaciones como Los Injertos del Cono Norte, ‘El Jorobado’ o Los Desa, provoca su fragmentación hacia dos o tres grupos más pequeños que operan de manera desordenada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.