Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a una organización criminal
Erick Moreno, recluido en la Base Naval del Callao, llegó dos horas tarde a la audiencia para la lectura del requerimiento de prisión preventiva. La defensa del acusado aseguró que presentará el recurso de apelación.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, bajo la dirección del juez Roberth Rimachi Pilco, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'el Monstruo’, por el presunto delito de pertenencia a organización criminal durante la audiencia virtual desarrollada al mediodía del lunes 9 de febrero.
"Por los fundamentos expuestos, se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público contra el procesado Erick Luis Moreno, el cual se concede por un plazo de 36 meses", sostuvo Rimachi. Cabe señalar que la Fiscalía expresó su conformidad con el dictamen, mientras que la defensa del 'Monstruo' aseguró que presentarán un recurso de apelación.
