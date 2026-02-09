HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

La extrema derecha sigue encabezando las elecciones | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a una organización criminal

Erick Moreno, recluido en la Base Naval del Callao, llegó dos horas tarde a la audiencia para la lectura del requerimiento de prisión preventiva. La defensa del acusado aseguró que presentará el recurso de apelación.

Poder Judicial realiza lectura de requerimiento de prisión preventiva contra El Monstruo
Poder Judicial realiza lectura de requerimiento de prisión preventiva contra El Monstruo | Composición LR | Poder Judicial

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, bajo la dirección del juez Roberth Rimachi Pilco, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'el Monstruo’, por el presunto delito de pertenencia a organización criminal durante la audiencia virtual desarrollada al mediodía del lunes 9 de febrero.

"Por los fundamentos expuestos, se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público contra el procesado Erick Luis Moreno, el cual se concede por un plazo de 36 meses", sostuvo Rimachi. Cabe señalar que la Fiscalía expresó su conformidad con el dictamen, mientras que la defensa del 'Monstruo' aseguró que presentarán un recurso de apelación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Poder Judicial resolverá este lunes 9 pedido de 36 meses de prisión preventiva contra alias El 'Monstruo'

Poder Judicial resolverá este lunes 9 pedido de 36 meses de prisión preventiva contra alias El 'Monstruo'

LEER MÁS
El 'Monstruo' pide perdón a PNP y a víctimas durante audiencia por prisión preventiva: “No me creo inocente”

El 'Monstruo' pide perdón a PNP y a víctimas durante audiencia por prisión preventiva: “No me creo inocente”

LEER MÁS
Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía dispara a hombre que trató de tranquilizarlo cuando discutía con su pareja en Los Olivos: víctima podría perder un pulmón

Policía dispara a hombre que trató de tranquilizarlo cuando discutía con su pareja en Los Olivos: víctima podría perder un pulmón

LEER MÁS
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trailers en el Super Bowl 2026: avances exclusivos de películas y series revelados en la final de la NFL en Estados Unidos

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a una organización criminal

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sociedad

Fiscalía advierte posible delito contra la salud pública por falta de medicamentos en el Hospital Guillermo Almenara tras denuncias de pacientes

Cusco: envían a prisión a sereno municipal implicado en 'pepeo' y robo de camioneta

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025