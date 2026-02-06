HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' pide perdón a PNP y a víctimas durante audiencia por prisión preventiva: “No me creo inocente”

El presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte afirmó que su nombre fue utilizado por otras bandas para extorsionar, mientras se defendió de las acusaciones de extorsiones contra transportistas.

El 'Monstruo' pidió perdón a la policía y a sus víctimas durante su audiencia de prisión preventiva.
El 'Monstruo' pidió perdón a la policía y a sus víctimas durante su audiencia de prisión preventiva.

El Ministerio Público ratificó su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, investigado por los delitos de organización criminal, extorsión y secuestro en perjuicio de transportistas y empresarios de Lima Norte.

Durante la audiencia realizada desde la Base Naval del Callao, el acusado tomó la palabra ante el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, para pedir perdón a la Policía Nacional y a las víctimas. “No me creo inocente, tengo mis errores”, expresó, al señalar que está dispuesto a asumir su responsabilidad por los hechos en los que sí participó.

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

lr.pe

El 'Monstruo' sostiene que usaron su nombre para cometer extorsiones

Sin embargo, sostuvo que su alias fue utilizado por otras personas y bandas criminales para cometer extorsiones que, según afirmó, no fueron de su autoría. “Toman mi nombre”, dijo, al asegurar que el rótulo de Los Injertos del Cono Norte se volvió tan conocido que fue usado para intimidar a terceros.

Moreno Hernández también negó haber participado en las extorsiones contra colectiveros, aunque reconoció que sí estuvo involucrado en otros actos ilícitos. “Lo que hice lo voy a aceptar, pero no voy a mentir”, manifestó, y pidió al magistrado que analice su situación con detenimiento antes de resolver el pedido fiscal.

Recordar que Erick Moreno Hernández regresó al país el 28 de enero, procedente de Paraguay, tras ser trasladado en una aeronave del Grupo Aéreo N.° 3 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), vuelo que realizó escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y Arequipa, antes de arribar al territorio nacional.

Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

Red criminal del 'Monstruo' habría amasado S/5 millones y fue apoyado por "malos efectivos policiales", según Fiscalía

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

Entre risas y gestos obscenos, el ‘Monstruo’ reaparece ante el Poder Judicial en su audiencia

Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

Cae brazo armado del ‘Monstruo’ en Comas: alias 'Ñaño' era encargado de identificar víctimas para extorsión

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Lo buscaron por un mes y estaba en la morgue: ingeniero de Los Olivos permanecía como NN desde enero

Lo buscaron por un mes y estaba en la morgue: ingeniero de Los Olivos permanecía como NN desde enero

Niña desaparecida es hallada muerta en playa Bellavista de Supe: habría sido agredida sexualmente

Niña desaparecida es hallada muerta en playa Bellavista de Supe: habría sido agredida sexualmente

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

