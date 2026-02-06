El 'Monstruo' pidió perdón a la policía y a sus víctimas durante su audiencia de prisión preventiva. | TV Perú

El Ministerio Público ratificó su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, investigado por los delitos de organización criminal, extorsión y secuestro en perjuicio de transportistas y empresarios de Lima Norte.

Durante la audiencia realizada desde la Base Naval del Callao, el acusado tomó la palabra ante el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, para pedir perdón a la Policía Nacional y a las víctimas. “No me creo inocente, tengo mis errores”, expresó, al señalar que está dispuesto a asumir su responsabilidad por los hechos en los que sí participó.

El 'Monstruo' sostiene que usaron su nombre para cometer extorsiones

Sin embargo, sostuvo que su alias fue utilizado por otras personas y bandas criminales para cometer extorsiones que, según afirmó, no fueron de su autoría. “Toman mi nombre”, dijo, al asegurar que el rótulo de Los Injertos del Cono Norte se volvió tan conocido que fue usado para intimidar a terceros.

Moreno Hernández también negó haber participado en las extorsiones contra colectiveros, aunque reconoció que sí estuvo involucrado en otros actos ilícitos. “Lo que hice lo voy a aceptar, pero no voy a mentir”, manifestó, y pidió al magistrado que analice su situación con detenimiento antes de resolver el pedido fiscal.

Recordar que Erick Moreno Hernández regresó al país el 28 de enero, procedente de Paraguay, tras ser trasladado en una aeronave del Grupo Aéreo N.° 3 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), vuelo que realizó escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y Arequipa, antes de arribar al territorio nacional.

