El Poder Judicial definirá este lunes 9 de febrero, desde las 9:00 a.m., el futuro de Erick Moreno Hernández, alias El ‘Monstruo’, señalado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como el presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte. El tribunal determinará si se le impone la medida de prisión preventiva por 36 meses, solicitada por la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, liderado por el magistrado Roberth Rimachi Pilco, tomó esta decisión antes de finalizar la segunda audiencia de prisión preventiva, que se desarrolló en la Base Naval del Callao, donde el investigado permanece recluido desde su extradición desde Paraguay el último 28 de enero.

El Ministerio Público sostiene que debería seguir el proceso de investigación en la cárcel debido al peligro de fuga, así como por los delitos imputados y los elementos probatorios recabados, especialmente porque fue capturado fuera del país después de permanecer prófugo.

Según la entidad, el acusado lideraría una organización dedicada a la extorsión y al crimen contra empresarios, transportistas y comerciantes de Lima Norte. La tesis fiscal expone que el ‘Monstruo’ habría ordenado los ataques a través de amenazas por WhatsApp contra más de 50 colectiveros que operaban en el paradero informal Chacas, en Ancón. Además, sostiene que su red criminal habría amasado ilícitamente una fortuna estimada en cinco millones de soles.

El 'Monstruo': “El diablo me tenía esclavizado haciendo el mal”

Durante la última audiencia, el fiscal adjunto Leonardo Guffanti, de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, leyó una conversación entre Moreno Hernández y su madre, Martina Ester Hernández de la Cruz, en la que evidenció el funcionamiento interno de la presunta banda.

En esa conversación, el investigado afirmó cobrar diariamente a empresas de transporte e invertir el dinero para pagar a quienes trabajan dentro de su red. En otro momento de la misma comunicación, el ‘Monstruo’ admitió las dificultades y riesgos de su actividad, al señalar que cuando sus víctimas no pagaban, tenía que volver a empezar.

“Yo vivo de las extorsiones (…) No subo de S/100,000, ahora tendré S/60,000. Me pasa algo, ¿cómo arreglo? No le puedo demostrar debilidad a mi gente (…). Yo sé que sabes que no soy inocente. No me voy a salir de este mundo, no puedo. Me pasa algo, no tengo de dónde sacar guardado para pagar mi libertad”, leyó el fiscal.

Posteriormente, el acusado le confesó a su madre que, de haber podido, habría puesto una pollería o una microempresa, pero que ya era muy tarde para abandonar la vida delictiva. “Si yo me retiro, quedan mis enemigos. En mi condición, no puedo ir a una empresa a pedir un trabajo”, agregó.

Por su parte, la defensa del ‘Monstruo’ señaló que su patrocinado fue víctima de las circunstancias y que no tuvo participación ni coordinación con su lugarteniente, a quien identificó como Flores Huánuco.

Durante el juicio, Moreno Hernández también pidió perdón a la PNP y a la ciudadanía, y aseguró que asumirá sus responsabilidades por los delitos cometidos. Sin embargo, sostuvo que muchas personas u organizaciones criminales han tomado su nombre para atribuirle crímenes que él no cometió.

"Pido perdón a la Policía (…) estaba cegado, el diablo me tenía esclavizado haciendo el mal. Pido perdón a las personas a las que hice daño. No me creo inocente, tengo mis errores", indicó.

